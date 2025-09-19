A reményben élő keresztény hiszi, Istennel jobbá teheti a világot – Megkezdődött az idei KATTÁRS

A szeptember 19. és 21. között zajló háromnapos rendezvény idén az innováció, a kreativitás és a remény jegyében a családokat és közösségeket állította középpontba, valamint a természetes és mesterséges közötti párhuzamokat és kihívásokat, élményeket és találkozási lehetőségeket nyújtva.

A megnyitó ünnepségen részt vett többek között Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke, Udvardy György veszprémi érsek, az MKPK elnökhelyettese, Kocsis Fülöp hajúdorogi érsek-metropolita, a püspöki konferencia további tagjai, valamint Beer Miklós nyugalmazott váci megyéspüspök is.

Marton Zsolt váci megyéspüspök köszöntő beszédében elmondta, ez alatt a három nap alatt az a céljuk, hogy megmutassák az igaz Istent a tanítások, tanúságtételek és a liturgikus események által. A megyéspüspök az idei KATTÁRS mottójával, Pál apostol a tesszalonikaiaknak címzett intelmével kezdte a beszédét:

Vizsgáljatok meg mindent, a jót tartsátok meg” (1Tessz 5,21)

Pál apostol a korabeli világ különféle szellemi hatásainak gondos felülvizsgálatára, a jó választására és megtartására hívta a fiatal közösséget. A keresztény embernek minden korban meg kell vizsgálnia a világ nyújtotta lehetőségeket, hogy összhangban vannak-e az evangéliumi értékrenddel, mert ezen értékek adják a boldogságot, és ezekkel lehet másokat is boldoggá tenni. A mai kor bővelkedik kihívásokban, ha csak a környezet állapotára vagy a digitális eszközök használata kapcsán felmerülő kérdésekre gondolunk. Ezért választották az idei KATTÁRS mottójának a páli idézetet.

„A Katolikus Egyháznak az evangélium alapján van tanítása a társadalomról, a társadalmi kérdésekről. Ide tartozik többek között az emberi élet, a teremtett világ védelme, az emberi jogok, a közjó.

Az Egyháznak nem csak tanítása van, de társadalmi tevékenysége is, erre példa a Katolikus Karitász szervezete, az oktatási-nevelési intézmények. Ezekben a napokban szeretnénk megmutatni a tanítást és a gyakorlatot egyaránt.

A tanítást már elkezdtük a Laudato si’ kezdetű enciklikának szentelt, a dokumentum megjelenésének 10. évfordulója kapcsán rendezett konferenciával, és folytatjuk kisebb-nagyobb előadásokkal, tanúságtételekkel a hétvégén. A Katolikus Egyház társadalmi tevékenységét a közösségeink, egyesületeink, alkotó csoportjaink bemutatkozásán keresztül ismerhetik meg jobban” – mondta a püspök.

A rendezvény három hívószóra épül: innováció, kreativitás és remény. A kreativitás Istenre, az Alkotóra, a Teremtőre utal, aki munkatársává tette az embert azzal, hogy rábízta a földet, szépítse, gondoskodjon róla. Ezekben a napokban bemutatkoznak az alkotó, a művészetet szerető emberek és közösségek.

Az innováció arra utal, hogy az Egyház mindig képes volt arra, hogy megújító, innovatív módon képviselje a változatlan, örök értékeket, és egyben a szolgálatot és az irgalmat is előtérbe helyezze. Elég a tudós papokra, szerzetesekre, vagy a kórházak elődeire, az ispotályokra gondolni.

A remény különleges szerepet kap a szentévben.

Ha a reményt pusztán emberi tényezőnek tekintjük, sok csalódást okoz, de ha keresztény emberként tekintünk rá, „alkalmassá teszi az akaratunkat arra, hogy megtegyünk mindent, ami üdvösségünkhöz szükséges, és bizalommal várjuk Isten segítségét, amellyel majd eljutunk természetfölötti végső célunkhoz, és színről-színre látjuk Istent”

– mondta a váci megyéspüspök, Marton Zsolt.

A város polgármestere, Matkovich Ilona a rendezvény legfontosabb üzenetének azt tartja, hogy a Katolikus Egyház az aktuális társadalmi kihívásokra próbál választ adni úgy, hogy világnézettől függetlenül, felekezeti hovatartozás nélkül, a társadalom egészét kívánja megszólítani. A teremtésvédelem és a mesterséges intelligencia két aktuális téma, egyik az ember felelősségvállalását jelenti, a másik rengeteg kérdést vet fel – fogalmazott beszédében a polgármester. Örömét fejezte ki, hogy a KATTÁRS kapcsolódik a Vác 950 programsorozathoz, amelyben a város nevének 950 évvel ezelőtti első említésére emlékeznek.

A Katolikus Társadalmi Napok váci nyitóhangversenyén a Magyar Honvédség Központi Zenekara és a váci székesegyház Szent Cecília Kórusa adott elő Kovács Tibor százados, karnagy és Varga László kanonok, a váci székesegyház karnagya vezényletével kórusműveket és népénekeket.

Az ünnepélyes megnyitó a Váci Huszár és Nemzetőr Bandérium tisztelgésével zárult.

A váci KATTÁRS, a Családok és Közösségek Fesztiválja számos érdekes, színes programmal várja szombaton és vasárnap a rendezvényre látogatókat: koncertekkel, gyerekprogramokkal, zenei hangversenyekkel, színházi előadással, a közösségek és intézmények kitelepülésével, olyan különleges tereket népesítve be, mint a püspöki palota kertje vagy székesegyház előtti Konstantin tér.

Szöveg: Gáborné Haáz Andrea/Váci Egyházmegye

Fotó: Váci Egyházmegye; Kling Márk

