A reményteljes életért – Bemutatta új projektjét a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat

A projektbemutató sajtótájékoztatón Kapin István, a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat lelki igazgatója elmondta, nagy öröm ez a szeretetszolgálat életében, mert az elmúlt tizenkét év munkájának egyfajta felemelése, hogy feladatot is tudnak adni a gondozottjaiknak a projektnek köszönhetően.

„Illés próféta nevét fogja viselni az új intézményünk, ami azért fontos, mert Illés próféta mindamellett, hogy esőt állított meg és indított el, halottat támasztott föl, nagyon szenvedélyes ember volt. A Jóisten a reménytelenségben adott neki egy reményteljes életet, ő pedig szenvedélyesen élt Krisztusért. Ez pedig ebben a megközelítésben azért jelentős, mert a reményt, a lehetőséget adjuk meg az arra rászorulóknak ezúttal is.”

Horváth Zsolt intézményvezető arról beszélt, hogy a projektnek köszönhetően a gyermekkorból kilépő fiatalokat fel tudják készíteni az életre, egy támogató szolgálat által pedig segítséget is tudnak nyújtani a mindennapi ügyes-bajos dolgokhoz is. „Fontos, hogy a Szent Lukács Görögkatolikus Integrált Gyermekrehabilitációs és Szociális Központ innentől már nemcsak egészségügyi területen tud segítséget nyújtani, hanem a szociális területen is” – összegezte az intézményvezető, és kiemelte, bízik abban, hogy egyes ellátottból akár a szeretetszolgálat alkalmazottja is lehet később. Az intézmény három családi napot is szervez annak érdekében, hogy megismertesse az érdeklődőkkel a teljes struktúrát.

Tamás Anikó projektmenedzser elmondta, a fő célkitűzés az, hogy 60 fogyatékossággal élő személy számára alakítsanak ki új támogatott lakhatási szolgáltatást – melynek helyszíne Debrecen megyei jogú város közigazgatási területe –, ezzel szélesebb körben is kiterjesztve az önálló életvitel támogatását. Hozzátette, a támogatott lakhatási programok kulcseleme a személy szükségleteinek és akaratának megfelelő támogatás biztosítása. „A kialakítani kívánt támogatott lakhatás célcsoportja az enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos személyek, látássérültek és a mozgásszervi fogyatékossággal élők” – mondta a projektmenedzser.

A Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat az EFOP-2.2.25-22 konstrukció keretében 1 048 922 446 forint összegű, száz százalékos támogatási intenzitású pályázati forrást nyert el támogatott lakhatás kialakítására. A projekt megvalósítása 2023. január 2-án kezdődött és 2023. december 31-én ér véget.

A megvalósítás érdekében kilenc ingatlant vásároltak meg Debrecenben; nyolc szolgál a támogatott lakhatás megvalósítására, egy pedig a nappali ellátás céljaira.

Forrás és fotó: Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat

