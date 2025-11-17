A Római Kúria és a német püspökök a szinodális testületről tanácskoztak

Kitekintő – 2025. november 17., hétfő | 9:02
1

A Római Kúria és a Német Püspöki Konferencia képviselői november 12-én ismét találkoztak, hogy folytassák a párbeszédet, amelyről a német püspökök 2022 novemberi ad limina látogatása során állapodtak meg – olvasható a Szentszék és a Német Püspöki Konferencia közös nyilatkozatában.

A Szentszék és a Német Püspöki Konferencia közös nyilatkozata szerint „őszinte, nyílt és konstruktív légkörben” vizsgálták meg a németországi egyház szinodális testületének jövőbeli jogállásával kapcsolatos különböző pontokat. Az előző találkozókra 2023. július 26-án, 2024. március 22-én és 2024. június 28-án került sor.

A németországi egyház szinodális testületének (amelyet szinodális konferenciának neveznek) jövőbeli statútumával kapcsolatos számos pontot megvitattak, beleértve annak jellegét, összetételét és feladatait.

A Római Kúriát Victor Fernandéz, Kurt Koch, Pietro Parolin és Arthur Roche bíborosok, valamint Filippo Iannone érsek képviselték. A Német Püspöki Konferenciát Stephan Ackermann, Georg Bätzing, Bertram Meier és Franz-Josef Overbeck püspökök, valamint Beate Gilles főtitkár és Matthias Kopp, a Német Püspöki Konferencia szóvivője képviselték. Stefan Oster püspök vendégként volt jelen.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió

Magyar Kurír

#szinodalitás #vatikáni intézmények

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató