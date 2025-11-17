A Római Kúria és a német püspökök a szinodális testületről tanácskoztak

A Szentszék és a Német Püspöki Konferencia közös nyilatkozata szerint „őszinte, nyílt és konstruktív légkörben” vizsgálták meg a németországi egyház szinodális testületének jövőbeli jogállásával kapcsolatos különböző pontokat. Az előző találkozókra 2023. július 26-án, 2024. március 22-én és 2024. június 28-án került sor.

A németországi egyház szinodális testületének (amelyet szinodális konferenciának neveznek) jövőbeli statútumával kapcsolatos számos pontot megvitattak, beleértve annak jellegét, összetételét és feladatait.

A Római Kúriát Victor Fernandéz, Kurt Koch, Pietro Parolin és Arthur Roche bíborosok, valamint Filippo Iannone érsek képviselték. A Német Püspöki Konferenciát Stephan Ackermann, Georg Bätzing, Bertram Meier és Franz-Josef Overbeck püspökök, valamint Beate Gilles főtitkár és Matthias Kopp, a Német Püspöki Konferencia szóvivője képviselték. Stefan Oster püspök vendégként volt jelen.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió

