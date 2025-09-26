A római magyar közösség képviselői is köszöntötték Angelo Acerbi bíborost 100. születésnapján

A köszöntés során átadták az ünnepeltnek Erdő Péter bíboros, prímás gratuláló levelét is.

Angelo Acerbi bíboros örömmel idézte fel a magyarországi éveit, jó szívvel és derűsen emlékezve vissza a hazánkban töltött időszakra.

Angelo Acerbi 1925. szeptember 23-án született az észak-olaszországi Sesta Godano településen. 1948. március 27-én szentelték pappá, az akkor még különálló pontremoli egyházmegyében. 1956-ban belépett a Szentszék diplomáciai szolgálatába, és a kolumbiai, brazíliai, franciaországi, japán és portugáliai pápai képviseleteken, valamint a vatikáni Államtitkárság Egyházi Közügyek Tanácsában szolgált.

VI. Pál pápa 1974. június 22-én új-zélandi pronunciussá, valamint óceániai apostoli delegátussá nevezte ki, érseki címmel ruházta fel és Zella címzetes érsekévé tette; majd június 30-án a vatikáni Szent Péter-bazilikában püspökké szentelte.

II. János Pál pápa 1979-ben nunciusnak nevezte ki Kolumbiába – ahol 1980 februárjában több diplomatával együtt az „Április 19-e Mozgalom” kommunista gerillái túszul ejtették, és hat hétig fogva tartották.

Ezt követően, 1990-ben került Magyarországra, ahol egyidejűleg ellátta Moldova szentszéki képviseletét is.

Hétéves magyarországi szolgálata után nevezték ki apostoli nunciusnak Hollandiába. 2001 és 2015 között a Szuverén Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Katonai és Ispotályos Rend (röviden Szuverén Máltai Lovagrend) prelátusa volt. Nyugállományba vonulása óta Rómában él.

Ferenc pápa 2024. december 7-én bíborossá kreálta a Szent Péter-bazilikában.

Forrás és fotó: Pápai Magyar Egyházi Intézet

Magyar Kurír