A romániai görögkatolikus egyház új nagyérseket választ

Külhoni – 2025. október 28., kedd | 16:08
Miután Lucian Mureșan bíboros, görögkatolikus nagyérsek szeptember 25-én a mennyei Atya házába költözött, az új nagyérsek megválasztása céljából a romániai görögkatolikus egyház püspöki szinódusa rendkívüli ülést tart november 2. és 6. között Rómában.

Cristian Dumitru Crișan püspök, a romániai görögkatolikus egyház adminisztrátora a hatályos kánonjogi előírásoknak megfelelően összehívta a romániai görögkatolikus püspöki szinódust, hogy megválasszák az új nagyérseket – olvasható az adminisztrátor által a Vatican News román nyelvű szerkesztőségébe eljuttatott közleményben.

Claudio Gugerotti bíboros, a Keleti Egyházak Dikasztériumának prefektusa jóváhagyásával a szinódusi ülést Rómában tartják, a Pio Romeno Pápai Kollégiumban.

Megérkezésüket követően, november 3-án és 4-én a püspöki szinódus tagjai kétnapos lelkigyakrolaton vesznek részt, amelynek elmélkedéseit Rinaldo Iacopino, a kollégium lelkivezetője tartja számukra. November 4-én, kedden ünnepi főpásztori szent liturgiát mutatnak be, amelyet a parásztáz szertartása követ, a boldog emlékű Lucian Mureșan bíboros örök hazába való távozása utáni 40. napon.

A közlemény egyben arra is szólít minden hívőt, hogy a nagyérsek megválasztásának alkalmát hordozza imáiban.

Forrás és fotó: Romkat.ro/Vatican News

Magyar Kurír

