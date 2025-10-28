A romániai görögkatolikus egyház új nagyérseket választ

Cristian Dumitru Crișan püspök, a romániai görögkatolikus egyház adminisztrátora a hatályos kánonjogi előírásoknak megfelelően összehívta a romániai görögkatolikus püspöki szinódust, hogy megválasszák az új nagyérseket – olvasható az adminisztrátor által a Vatican News román nyelvű szerkesztőségébe eljuttatott közleményben.

Claudio Gugerotti bíboros, a Keleti Egyházak Dikasztériumának prefektusa jóváhagyásával a szinódusi ülést Rómában tartják, a Pio Romeno Pápai Kollégiumban.

Megérkezésüket követően, november 3-án és 4-én a püspöki szinódus tagjai kétnapos lelkigyakrolaton vesznek részt, amelynek elmélkedéseit Rinaldo Iacopino, a kollégium lelkivezetője tartja számukra. November 4-én, kedden ünnepi főpásztori szent liturgiát mutatnak be, amelyet a parásztáz szertartása követ, a boldog emlékű Lucian Mureșan bíboros örök hazába való távozása utáni 40. napon.

A közlemény egyben arra is szólít minden hívőt, hogy a nagyérsek megválasztásának alkalmát hordozza imáiban.

Forrás és fotó: Romkat.ro/Vatican News

