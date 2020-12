A romániai parlamenti választásokon való részvételre buzdítanak az erdélyi főpásztorok

Schönberger Jenő püspök így fogalmaz üzenetében: „Néhány nap múlva, december 6-án társadalmi életünk egy nagyon fontos eseményéhez érkezünk: parlamenti választások lesznek országunkban. Az Egyház Krisztustól kapott küldetése, hogy hirdesse az evangéliumot minden embernek.

Európa nagy bajban van, csak Isten irgalma menthet meg minket. Sajnos a keresztények helyzete is egyre romlik, ugyanakkor a lelki megújulás vágya is erősödik. Mi, keresztények nem oszthatjuk a reménytelenséget.

Sorsközösségben vagyunk egymással, és felelősek vagyunk a jövő alakulásáért. Ezért számunkra, hívők számára a részvétel a választásokon lelkiismereti kötelesség.

Ne felejtsük, hogy keresztény hitünkkel ellenkezik minden olyan liberális, a kereszténység alapértékeit támadó-kigúnyoló világnézet, amely tagadja az élet szentségét, az egy férfi és egy nő közötti házasságon alapuló családot, és amely – miközben állandóan hivatkozik az emberi jogokra – ugyanakkor mégis a pénzt és a multinacionális tőke uralmát állítja a középpontba. XVI. Benedek pápa írta a Caritas in veritate kezdetű enciklikájában, hogy »az a humanizmus, amely kirekeszti az Istent, embertelen humanizmus« (78. p.).

Igazi, Isten akarata szerinti megújulásra van szükség! Imádkozom Istenhez, hogy a hívek bátran és megfontoltan jó döntést hozzanak.

*

Böcskei László a 2020-ban kiadott XVI. körlevelében buzdítja a híveket a választásokon való részvételre: „Rövid idő leforgása alatt immár második alkalommal kapunk meghívást arra, hogy szavazatunkkal támogassuk közösségeinket, közös ügyeinket. A tét most is életbevágóan fontos, hiszen most dől el, hogy kik kerülnek a bukaresti törvényhozásba, és képviselőként vagy szenátorként védelmezik magyar közösségünk jogos érdekeit.

Mint mindig, a választásokról most is sokan és sokféleképpen vélekednek. Talán minket is kísért az »úgyis mindegy«, »az én szavazatom nem számít«, »ennél rosszabb nem lehet« gondolata, azonban ez most idő- és erőpazarlás, és elvonja figyelmünket attól, ami most igazán fontos: jobban, mint eddig, bizonyítanunk kell, hogy egy erőt képviselünk! Igazolnunk kell, hogy vannak közös céljaink, tenni akarásunk nem gyengült és olyan emberek alkotják ezt a közösséget, akik becsületesen akarnak dolgozni a magyarság és az egész társadalom fejlődéséért. Az előttünk álló parlamenti választásokat, a mostani válságos idők ellenére is, kezeljük fokozott felelősséggel! Rólunk, közösségeinkről, egyházainkról, templomainkról, iskoláinkról, anyanyelvünkről, ünnepeinkről, szokásainkról, szabad véleménynyilvánításunkról és méltóságunkról van szó. Az elmúlt századok azt bizonyítják, hogy értékeinket csak mi tudjuk megvédeni, jövőnket csak összefogva tudjuk biztosítani. A Szent István-i örökség kötelez, hogy olyan alapokra építsünk, amelyek a szülőföldön való megmaradást biztosítják minden idők nemzedéke számára.

Kedves Testvéreim! Mutassuk meg, hogy nem engedünk a sokféle, bénító fertőzésnek, amely folyamatosan gyengíti és egyre személytelenebbé teszi társadalmunkat. Jólétünket és további fejlődésünket sem a beolvadás, sem a félreállás nem biztosítja.

Szavunk kell legyen ott, ahol a minket is érintő döntéseket hozzák. Szavunk kell legyen akkor, amikor családjaink és gyermekeink jövőjéről van szó.

Hiteles és meggyőző szavunk kell legyen, hogy az igazságra, a keresztény értékekre és a kölcsönös tiszteletre építhessük jövőnket. Képviselőink és szenátoraink, akiket a bukaresti törvényhozásba küldünk, ennek a szónak elkötelezett, önzetlen és becsületes kimondói kell legyenek! Minden kedves testvéremet arra bátorítok, hogy vegyük komolyan a jelen idők kihívásait, vigyázzunk egymásra, és vállaljuk a közös jövő építését. Tegyük meg bátran a most szükséges lépéseket, hogy közösségeink helyt tudjanak állni minden külső és belső veszéllyel szemben. Ha elmegyünk szavazni, ez annak a jele, hogy fontos számunkra közösségeink jövője! Szükségünk van egymásra, ezért tegyünk annak érdekében, hogy magyar közösségünknek legyenek képviselői és szenátorai a központi törvényhozásban.

Isten áldása legyen népünkön, közösségeinken és értük felelősséget vállaló testvéreinken!”

*

Kovács Gergely gyulafehérvári érsek üzenetét KORÁBBI CIKKÜNKBEN olvashatják.



Forrás: Szatmári Római Katolikus Egyházmegye; Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye

Fotó: Erdon.ro



Magyar Kurír