A saját hitünkért át kell mennünk a szűk kapun – Megáldották a felújított nyárádi plébániatemplomot

Jó látni a templomot, és még jobb belépni a templomba, ami az otthonunk, ami a hajlékunk is, ahol lelkünk megerősödik, hogy a mindennapokban jól tudjunk helytállni – fogalmazott az érsek. Közös imádság után megáldotta a templomot, majd bemutatta a legszentebb áldozatot. Koncelebrált Mail József kanonok, címzetes apát, Horváth József plébániai kormányzó, valamint Salgó Ferenc, Árkus Gábor és Bali Tibor atya.

Udvardy György érsek homíliájában a napi evangéliumi szakaszt felidézve rámutatott, amikor Jézustól megkérdezik, sokan vannak-e, akik üdvözülnek, ő nem is a kérdésre válaszol, hanem az üdvözülés módjáról beszél. A zsidók közül sokan az Istennel való kapcsolatban meggyengülve úgy gondolhatták, pusztán az a tény, hogy ők a választott néphez tartoznak, elegendő ahhoz, hogy Isten országába jussanak. Jézus megrendíthetetlen alapként kezeli Izrael kiválasztottságát, a választott népnek adott ígéretet, de ezt minden ember számára elérhetővé teszi. Ezért tanít arról, hogyan lehet Istennel bensőséges kapcsolatban lenni, mit jelent boldogan élni most itt, a Földön, amit csak azért tudunk megtenni, mert bízunk Isten ígéretében, hogy örökké élünk.

Óriási ajándék, hogy ismerjük Jézus Krisztust, hogy megkeresztelkedtünk, hogy az ő Egyházához tartozunk, hogy megismerhettük őseink hitén keresztül a kereszténységet. De valójában a szüleink hite, a nevelőink hite az az ő hitük.

A saját hitünkért meg kell küzdenünk. Meg kell tennünk azokat a lépéseket, amelyekről így beszél a mai evangélium: a szűk kapun akarjunk bejutni.

Mit jelent személyes kapcsolatba kerülni az Istennel? – tette fel a kérdést a főpásztor. Nem csak egy távoli ismeretséget, nem csak egy felszínes kapcsolatot. Azt jelenti, hogy méltó módon akarjuk megünnepelni a vasárnapot. Hogy az Egyház többi szentségeivel is éljünk. S ugyanígy szükséges a mindennapi döntéseinkben is egyértelművé tenni azt, hogy mi Krisztushoz tartozunk. „Dönteni Krisztus mellett. Testvérek, ezt mindennap kell! – hangsúlyozta Udvardy György. – Talán még naponta többször is.”

A jóért meg kell küzdeni. A jó sok esetben elvárásként jelenik meg, azt gondoljuk, minket ez megillet, nekünk ez jár. Talán az elvárás jogos, de éppen a keresztény létünk, ami megmutatja: a jóért meg kell küzdeni.

A jó munkáért, a jó kapcsolatért, az igaz beszédért meg kell küzdeni – és akkor lesz a jó: jutalom, ajándék, ami a miénk és gazdagít.

„Miközben tudjuk, hogy bármit is teszünk, bármilyen módon is ragaszkodunk Jézus személyéhez, tanításához, az egyházi közösséghez, bármilyen jó döntéseket is hozunk, ezek mindig Isten kegyelméből születhetnek meg. És ezért is adunk most ismét hálát ezért a templomért, a megújulásáért. Mert Isten kegyelméből újulhatott meg, mert itt Isten szól hozzánk, Istennel találkozunk, mert itt megújulhatunk, erőt meríthetünk mindennapi szolgálatunkhoz és mindennapi döntéseinkhez” – mondta az érsek.

A szentmisén a közös imádságokban tapasztalható volt a közösség ereje, a hálaadás igazi öröme, hiszen jelen volt mindenki, aki részt tett a templom felújításában. A szentmise végén a főpásztor ismét megköszönte áldozatos munkájukat, és Isten bőséges áldását kérte rájuk és minden jelenlévőre.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír