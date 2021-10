A soproni Szent Orsolya iskola tanárainak zarándoklata

A zarándoklat első állomása a Komárom-Esztergom megyei kis település, Császár volt. A Szent Péter és Pál nevét viselő templom szószéke hajó alakú, amelyben ülve Péter apostol evezővel kormányozza az Egyház hajóját. Császár fiatal plébánosa, Író Sándor jó humorral foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat. A pedagógusok megismerkedtek továbbá a tanácsköztársaság idején kivégzett Wohlmuth Ferencnek, a falu korábbi plébánosának történetével is. Egy ajtóüvegen át a vértanú pap bitófája is látható volt.

Császárt maguk mögött hagyva a Fejér megyei zarándokhelyre, Bodajkra indultak a zarándokok, ahol délben kezdődött a szentmise. Vajon hányan tudják, hogy a Vértes lábánál fekvő városban található hazánk egyik legősibb búcsújáróhelye, ahol maga Szent István is megfordult? A szentmisén Kovács Gergő iskolalelkész prédikált, és a tantestület tagjaiból verbuválódott zenekar látta el a zenei szolgálatot. Mórocz Tamás plébános vezetésével a pedagógusok bejárták az itt található kiállítás termeit, megtekintették az altemplomot és a világháborúkat is sértetlenül átvészelt kültéri Mária-szobrot.

Bodajkról hazafelé indulva Csornára vezetett az út, ahol a premontreiek apátságában épp a vesperás kezdődött. A rend nyitottságát is mutatta, hogy a zsolozsmát együtt mondhatták a soproni pedagógusok a szerzetesközösség tagjaival. Boldvai Márton Bertalan OPraem vidáman, szeretettel fogadta a zarándokokat. Együtt tekintették meg a tízezernél is több kötetet számláló könyvtárat, majd az interaktív kiállításon megelevenedett a premontrei rend története Szent Norbert megtérésétől kezdve a szerzetesek ruhaviseletén át a sörfőzésig. Végül nem csupán Bertalan atyának mondtak köszönetet a szívélyes fogadtatásért a zarándokok, hanem Palatinus Kristóf papnövendéktől is búcsút vettek, aki a soproni Orsolyitában teljesítette pasztorális gyakorlatát.

Forrás: Győri Egyházmegye

Szöveg: Varga Viktor tanár / Szent Orsolya Római Katolikus, Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium, Sopron

Fotó: Szent Orsolya Római Katolikus, Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium, Sopron

