A Svájci Caritas az ukrajnai nélkülözés súlyosbodására figyelmeztet

2025 szomorú csúcspontot jelentett: az volt a polgári lakosság számára a halálos áldozatok számát tekintve a legsúlyosabb év 2022 óta. A legfrissebb jelentések szerint tavaly 14 656 civil sebesült meg vagy vesztette életét orosz támadások következtében – ez 31 százalékos növekedés az előző évhez képest. Különösen a lakóövezetek és az energia-infrastruktúra szisztematikus bombázása vezet a nélkülözés fokozódásához.

Társadalmi összetartás a súlyos helyzetben

Andrea Berardi, a Svájci Caritas ukrajnai vezetője a helyzetet úgy írja le, mint a viszontagságok elleni folyamatos küzdelmet: „Az alapvető szükségletekről való lemondás mostanra a mindennapok részévé vált az ukrán emberek számára. A villamosenergia-kimaradások és a dermesztő hőmérséklet milliók számára jelentenek napi valóságot.”

Berardi mégis egy figyelemre méltó jelenséget észlel: a válság nem törte meg, hanem megerősítette a társadalmi összetartást. Családok és közösségek önállóan szerveződnek, osztanak meg egymással fatüzelésű kályhákat és generátorokat, vagy koordinálják a szomszédi segítséget. „Az emberek ellenálló képessége már nem csupán egyéni, hanem közösségi, pragmatikus és mélyen beágyazódott a mindennapokba.”

A háború gerjeszti a szegénységet

A lenyűgöző társadalmi kitartás mellett azonban az ENSZ és a Világbank adatai nyomasztóak. 10 millió 800 ezer ember szorul humanitárius segítségre. A lakosság több mint egyharmadának átszámítva kevesebb mint 150 svájci frankból kell megélnie havonta (körülbelül 62–63 ezer forint – a szerk.). Ez majdnem kétszer annyi embert érint, mint az orosz invázió előtt. Az infrastruktúra helyzetével kapcsolatban a svájci katolikus segélyszervezet megállapítja, hogy a telefonhálózat és az internet gyakori akadozása jelentősen megnehezíti a kommunikációt és a segítségnyújtás koordinálását.

Segítség az önsegítéshez: kettős megközelítés

A Svájci Caritas 2022 óta körülbelül 145 ezer embernek nyújtott támogatást. 2026-ban a szervezet kettős irányvonalat követ: a klasszikus gyorssegély – gyógyszerek és fűtőanyag szállítása – mellett a hosszú távú kilátások megteremtése is fókuszba került. A különösen kiszolgáltatott csoportokat támogatják abban, hogy ismét saját jövedelemre tehessenek szert. A támogatási hozzájárulásokon keresztül a kisvállalkozások a háború ellenére is folytathatják tevékenységüket, növelhetik termelékenységüket vagy új munkahelyeket teremthetnek.

„A rendkívüli állapot szomorú normává vált” – magyarázza Berardi. A cél most az, hogy a helyi hálózatot úgy erősítsék meg, hogy az „nélkülözhetetlen életvonalként” működjön, különösen ott, ahol a közszolgáltatások infrastruktúrája újra és újra összeomlik.

Forrás: Vatican News/Romkat.ro

Fotó: Caritas Schweiz



Magyar Kurír