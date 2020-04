A szabolcsveresmarti szeretetszolgálat folyamatosan segíti a rászorulókat

„Senkim sincs, egyedül vagyok, csak maguk vannak itt nekem. Úgy szeretem magukat, mintha gyermekeim lennének” – egy 85 éves újdombrádi néni így köszönte meg a Szent Jobb Szeretetszolgálat munkáját telefonon a szeretetszolgálat vezetőjének, Máté Csaba szabolcsveresmarti parókusnak. Az idős gondozott azért tartósélelmiszerből álló ajándékcsomagért is hálás volt, melyet március 26-án vehetett át a szeretetszolgálat munkatársaitól.

Az országosan kihirdetett vészhelyzet időszakában üzenetértéke is volt a tartósélelmiszer-osztásnak az elszigeteltségben élő gondozottak számára: hogy tudatosodjon bennük, nincsenek egyedül, odafigyelnek rájuk a gondozók. „Ami a szociális szolgálaton múlik, megtesszük értük” – fogalmazott Máté Csaba. A lisztet, cukrot, olajat, rizst, tésztát tartalmazó csomagokban épp ezért kis ajándékkártyát is elhelyeztek a munkatársak, biztató szavakkal is kifejezve támogatásukat.

A szeretetszolgálat minden munkatársa és a bölcsődei munkatársak is együttműködtek az akcióban, másfél nap alatt összállították a csomagokat és kiszállították a szeretetszolgálat minden gondozottjának és dolgozóiknak, valamint az egyházközség fenntartásában működő bölcsődék ellátottjainak és szüleinek.

Az egészségügyi dolgozók mellett „frontvonalban” szolgálnak a járvány idején a szociális szolgálatok, köztük a szabolcsveresmarti Szent Jobb Szeretetszolgálat munkatársai is. „Kint vannak maszkban, kesztyűben, keresik az öregeket, az idős betegeket, látogatják, bátorítják, ellátják őket” – mondja Máté Csaba atya. A munkájuk talán még fontosabb, mint valaha, ezért hoztak létre közösen egy olyan felületet, ahol minden este együtt hálát adhatnak egymásért és a napi feladatokért.

És természetesen lelki ellátást is kapnak a gondozottak, imaszándékaikat a pap viszi a templomba s ajánlja fel.

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Fotó: Szent Jobb Szeretetszolgálat

Magyar Kurír