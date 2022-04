A szamaritánus útján – A Nyíregyházi Egyházmegye két szociális intézménye a háttérből segített

A szamaritánus útján járó két görögkatolikus intézmény a kisvárdai Szent Miklós Integrált Szolgáltató Központ, valamint a fehérgyarmati Szent Márta Görögkatolikus Szociális Szolgáltató Központ.

Február 26. óta (a háború kitörése után két nappal) az itt dolgozók mindennapjai megváltoztak. Szabad napjaik munkanapokká, a munkahelyeik étkezői szendvics- és úti csomaggyártó helyekké, szabad ágyaik menedékhelyévé váltak.

Az idősek nappali és a hajléktalanok ellátását, a tanyagondoki szolgálatot és a szociális étkeztetést zavartalanul folytatva (ezek mellé) azt feladatot kapták a munkatársak, hogy napi 400-800 szendvicset készítsenek el, tegyenek csomagokba, szállítsák a határhoz, s mindezt hétvégén és ünnepnapokon, a nemzeti ünnepen is.

Több mint egy hónap megfeszített, térítésmentes, emberségből végzett munka, saját és jószándékú adakozók felajánlásaiból finanszírozva. Hírverés nélkül tették meg a kilométereket naponta a megpakolt autóikkal az intézmények és a határátkelőnél felállított fogadópontok között.

Szolgálatuk figyelemreméltó a számadatokat tekintve is. A fehérgyarmati Szent Márta Görögkatolikus Szociális Szolgáltató Központban 100 fő munkatárssal (napi 15-30 fővel erre a feladatra beosztva) 40 napon keresztül (hétvégén és ünnepnapon is) összesen körülbelül 16 ezer (napi 300, 400, 600 vagy akár 800) szendvicset készítettek. 74 fő számára szállást és napi háromszori étkezést biztosítottak (egyesek egy éjszakára, mások két-három éjszakára is maradtak), utazásukkor úti csomaggal, ruhákkal látták el őket.

30 gyermeket étkeztettek 20 napon keresztül – háromszor naponta, valamint úti csomagokat készítettek szendviccsel, ásványvízzel, keksszel, gyümölccsel, higiénés felszerelésekkel. Emellett szállították a csomagokat Tiszabecsre és Csengersimára, valamint a Fehérgyarmaton berendezett idegenrendészeti regisztrációs pontra.

A dolgozók maguk is adományoztak, akárcsak a település lakói, akik élelmiszer mellett ruhaadományt is vittek a Szent Márta-központba. Sonkád és Fehérgyarmat önkormányzata és polgármesterei is naponta hoztak felajánlásokat a szendvicskészítéshez az intézménybe.

A szociális szolgáltató központban Novák Katalin köztársasági elnök is látogatást tett.

A kisvárdai Szent Miklós Integrált Szolgáltató Központban körülbelül 40 munkatárssal erre a feladatra beosztva, munkaidőben és szabadidőben 20 napon keresztül (hétvégén és ünnepnapon is) összesen körülbelül 15 000 (napi 600) szendvicset és napi 100-120 úti csomagot készítettek szendviccsel, ásványvízzel, keksszel, gyümölccsel, higiénés felszerelésekkel. A csomagokat a tanyagondnokság munkatársai szállították Barabásra a Katolikus Karitász és a Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász közös sátrához.

A csomagba bepakolt higiénés eszközöket a Kelet Higiénia Kft.-től kapták felajánlásként, a napi hatszáz zsömlét és kenyereket a Lipóti Pékségből. További tizenkét névtelen adakozó is támogatta az intézmény munkáját 4-5 napon keresztül, bár külön gyűjtést nem hirdetett az intézmény.

A Kisvárdai Görögkatolikus Egyházközség által fenntartott házi segítségnyújtó szolgálat 4-6 embere is bekapcsolódott hétvégenként a Szent Miklós-intézmény munkatársainak szolgálatába.

Visszafelé a határról hoztak menekülteket a kisbuszban Kisvárdára és környékére.

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Szöveg: P. Tóth Nóra

Fotó: Szent Márta Görögkatolikus Szociális Szolgáltató Központ; Szent Miklós Integrált Szolgáltató Központ

Magyar Kurír