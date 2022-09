A számok mögött emberi sorsok vannak – Menekült gyerekek is kaptak iskolatáskát Nyíregyházán

A „Legyen öröm az iskolakezdés!” segélyakció iskolatáska-átadó alkalmán részt vett Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök; Szabó Tamás, a Nyíregyházi Egyházmegye helynöke; Écsy Gábor, a Katolikus Karitász országos igazgatója; Csordás Gábor, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász igazgatója; Oláh Tamás, a Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász igazgatója és Dolhai Attila színművész.

Az ünnepi eseményen elsőként Palánki Ferenc püspök szólalt fel. Visszaemlékezve ifjú éveire, megállapította, a gyerekeknek egyszerre öröm és nehézség az iskolakezdés, ám a szülőknek mindenképpen nehézség, hogy hozzájussanak a szükséges eszközökhöz. „Felnőttként az a feladatunk, hogy a gyerekek tanulását, fejlődését, nevelését elősegítsük. Ezért is tartunk fenn iskolákat és óvodákat, ezért próbálunk anyagi eszközökkel is segíteni azoknak, akiknek a tanévkezdés nehézséget jelent.” Kifejezte háláját mindazoknak, akik támogatásukat adták ahhoz, hogy a Katolikus Karitász körülbelül 10 ezer gyermeknek segíthessen országszerte és azon túl is.

A püspök visszaemlékezett elsőosztályos korára. Egy kis faluban nyaraltak az unokatestvéreivel, amikor édesapja motorral meglátogatta, hogy elújságolja neki a nagy hírt: Megvan az iskolatáska! A nyaralás itt be is fejeződött, mert annyira szerette volna látni a táskát. „Ti is ilyen örömmel tudjátok majd megnézni az iskolatáskát. Remélem, hogy valóban örömteli lesz ez a tanév, és hasonlítani fogtok Jézus Krisztushoz, kiről azt írja az evangélium, hogy növekedett korban, kedvességben, bölcsességben Isten és az emberek előtt” – buzdította a fiatalokat, majd megáldotta a táskákat és iskolai eszközöket.

„Tisztelt professzor úr, főorvos asszony, ügyvéd úr, bíró úr, országgyűlési képviselőasszony és kedves őket kísérő felnőttek! – kezdte beszédét Szabó Tamás. –

Amikor egy iskolatáskát megáldunk, pont így gondolkodunk, ahogyan az Úristen, aki bennetek, kicsi gyerekekben látja a következő évtizedek professzorait, országgyűlési képviselőit, doktorait; azokat az embereket, akik mindent el fognak követni, hogy ez a világ szebb és jobb legyen.”

Hozzátette, „az Úristen szeretné, hogy ezt ti is elhiggyétek. Ő nemcsak megajándékozni akar, hanem jelzi: feladatotok és küldetésetek van, hogy sokkal szebb világot építsetek.”

Écsy Gábor elmondta, amikor tizenkét éve elindították a Katolikus Karitász ezen akcióját, még nem mertek ilyen nagy számokban gondolkozni, mint ma; csupán azt látták, hogy szükség van a nagycsaládosok és a hátrányos helyzetben élő gyerekek iskolakezdésének megkönnyítésére táskával, tanszerekkel, tornacsomagokkal. Az évek alatt aztán egyre több lett a támogató, így egyre bővült a támogatottak köre is.

„Idén 10 ezer gyermeknek terveztünk segíteni az augusztus 2-án induló akcióval. Azóta több mint 5 ezer támogatónk volt, akik a 1356-os szám hívásával vagy online, illetve a Karitász számlaszámára történő átutalással segítettek, valamint konkrét tárgyi adományokkal is, hiszen nagyon jó minőségű iskolatáskákat, ceruzatartókat, színezőket kaptunk, amiket örömmel tettünk be a csomagokba.”

Mint mondta, 16 egyházmegye 800 településére jutnak el a támogatások a karitászönkéntesek és plébániai karitászmunkatársak segítségével, akik jól ismerik a környezetükben élő rászoruló családokat. „Gondoltunk azokra is, akik a háború miatt a mi országunkat választották menedékül, és gyermekeikre, akik most itt kezdik vagy folytatják az iskolái tanulmányaikat.”

Csordás Gábor ismertette, hogy a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász vezetőjeként megkérte munkatársait, készítsenek statisztikát arról, hány önkéntes mennyi adományt gyűjtött össze az elmúlt hónapokban.

Ezek csak számok, tudjuk, hogy a számok mögött mindig emberek és emberi sorsok vannak”

– hangsúlyozta.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a tantárgyakon kívül az iskolában azt is meg kell tanulni, hogyan tudunk a másikkal jól viselkedni, a különböző problémákat és konfliktusokat elrendezni, észrevenni, ha másiknak valami baja van, vagy szüksége van valamire. „Látjuk, hogy sokan megtanulták ezt, mert rengeteg segítséget kaptunk” – hangsúlyozta.

Beszélt arról is, hogy krízishelyzetekben vizsgázik egy-egy közösség abból, mennyire tanult meg ember lenni, keresztény lenni, emberi sorsot segíteni. A görög és római határmenti egyházmegyék az legelső pillanattól kezdve támogatták a menekülteket, amikor még nem volt országos méretű a segítségnyújtás. Végül kérte a gyerekeket, vegyék észre, ha a társuk bajban van, és önzetlenül segítsenek nekik.

Oláh Tamás elmondta, nagy szükség van a mai világban a jószívű adományozó emberekre, hiszen itt a világjárvány, az energiaválság, a háború. Meg kell becsülni az ilyen embereket, és meg kell nekik köszönni, hogy jószándékkal viseltetnek a rászorulók iránt. A karitászigazgató ismertette a Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász összetett munkáját, kiemelve, hogy nemcsak magyarországi rászorulókat, hanem a háború elől menekülőket is ellátják napi szintű segítségnyújtással.

Dolhai Attila elmondta, kisvárdai születésűként ismeri a Szabolcs megyei gyerekek sorsát. Ő az első iskolatáskáját a bátyjaitól örökölte, így az elég lestrapált állapotú volt. Mivel az édesanyja Kistarcsán a helyi karitász alapítója, az „anyatejjel szívta magába” a segítő hozzáállást, így örömmel fogadta a Katolikus Karitász felkérését most ugyanúgy, mint az Angyalbatyu akcióban is.

„Bízom bennetek, ti vagytok a jövő, és imádkozzatok azokért, akik veletek vannak, és akiktől ezeket az ajándékokat kaptátok!” – kérte végül a fiatalokat.

A köszöntések után kiosztották a gyerekeknek a névre szóló iskolatáskákat a bennük levő higiéniai csomaggal, megtöltött tolltartóval, kis édességgel és jókívánságokat tartalmazó cetlivel, majd vacsorával vendégelték meg őket és családtagjaikat, és még egy kis útravalót is kaptak.

Az ünnepségen 45 menekült vagy rászoruló gyermek kapott az iskolakezdéshez szükséges tanszereket. A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász munkatársa kérdésünkre elmondta, a Kárpátaljáról menekült 13 gyerek tavasszal általában online oktatást kapott, de most szeptembertől Máriapócson járnak iskolába. Az anyukák és a gyerekek haza tudtak látogatni, de nem tartották biztonságosnak az otthoni körülményeket. Ófehértón befogadták ezeket a két-három-négygyermekes családokat, akik most már megállapodtak itt. A menekült gyerekek a Karitász balatoni táborában is részt vettek.

A szeptember közepéig tartó segélyprogramba továbbra is be lehet kapcsolódni a 1356-os adományvonal hívásával (egy hívás 500 forint támogatást jelent) vagy online adományozással a Katolikus Karitász honlapján keresztül. A Katolikus Karitász központi bankszámláján is várja az adományokat „iskolakezdés” megnevezéssel (Raiffeisen Bank 12011148-00124534-00100008), illetve tárgyi adományokat lehet leadni a plébániákon és az egyházmegyei karitászközpontokban.

Szerző: Vámossy Erzsébet

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír