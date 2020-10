A százéves łódźi egyházmegyében tartották a lengyel püspöki kar plenáris ülését

A közgyűlésen a résztvevők öt kiscsoportban a lengyel egyház jelenlegi pasztorális kihívásait vitatták meg. E témák közé tartozott a járvány idején és azt követően alkalmazott stratégia, az Egyház és a kulturális változások viszonya, az Egyház jelenléte a társadalmi és politikai környezetben, a kommunikáció és a plébániai lelkipásztori tevékenység a változások közepette.

A püspökök plenáris ülésén megvitatták a papképzés ügyét és a Ratio institis sacerdotalis pro Polonia című dokumentumot is. Jogi kérdésekkel és a püspöki konferencia különböző szerveibe, illetve intézményeibe történő kinevezésekkel is foglalkoztak. A főpásztorok áttekintették továbbá azokat a témákat is, amelyeket a családpasztorációs tanács, valamint az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció vetett fel.

A plenáris ülés alkalmával október 5-én, hétfőn a püspökök Fausztina nővér, Łódź védőszentje előtt rótták le tiszteletüket: Salvatore Pennacchio érsek, Lengyelország apostoli nunciusa mutatott be szentmisét emlékére.

Október 6-án, kedden Wojciech Polak érsek, Lengyelország prímása mutatott be szentmisét püspöktársai koncelebrálásával a pabianicei Szent Máté-templomban. Itt jelent meg Szűz Mária két koronával a gyermek Rajmund Kolbénak, Szent Maximilian Kolbénak, amikor kilencéves volt. Elmondta édesanyjának, hogy álmot látott: megjelent neki a Szűzanya, aki két koronát tartott a kezében, egy fehéret és egy bíborszínűt. Mária megkérdezte Rajmundtól, melyiket választja: a tisztaságot jelképező fehéret, vagy a vértanúság bíborszínű koronáját? Rajmund azt felelte, hogy mindkettőt kéri. E jelenéstől kezdve a gyermek megváltozott: csendes, elgondolkodó lett. Élete és halála bizonyította a látomás hitelességét.

