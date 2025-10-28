A százéves Pollmann Lucianna vincés nővért köszöntötték Nagyváradon

Az ünnepelt elmesélte, hogyan lépett be a rendbe, végezte el a tanítóképzőt és menekült meg a deportálástól. A rend feloszlatása után tíz éven át az újpalotai templomban kántorként dicsőítette az Istent, majd a nagyváradi tüdőszanatóriumban ápolóként gondozta a betegeket.

A kommunizmus bukása után ő volt az, aki felkarolta és mint jó lelkianya vette gondjaiba a közösségbe érkező fiatal lányokat. Lelkükre kötötte, hogy az Istenbe vetett feltétlen bizalom legyen mindig első helyen életükben, és akkor nincs az a nehézség, amely eltántoríthatja őket hivatásuktól.

Isten éltesse sokáig a kedves nővért!

Forrás és fotó: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye/romkat.ro

Magyar Kurír