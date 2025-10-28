A százéves Pollmann Lucianna vincés nővért köszöntötték Nagyváradon

Külhoni – 2025. október 28., kedd | 10:27
4

„Bízzatok az Isteni Gondviselésben!” – Pollmann Lucianna vincés nővér október 23-án, 100. születésnapján is ezt üzente közösségének és mindazoknak, akik imádságos lélekkel gondoltak rá. Böcskei László nagyváradi megyéspüspök a vincés közösség nagyváradi rendházában köszöntötte fel az 1925-ben a Bihar megyei Újpalotán született nővért.

Az ünnepelt elmesélte, hogyan lépett be a rendbe, végezte el a tanítóképzőt és menekült meg a deportálástól. A rend feloszlatása után tíz éven át az újpalotai templomban kántorként dicsőítette az Istent, majd a nagyváradi tüdőszanatóriumban ápolóként gondozta a betegeket.

A kommunizmus bukása után ő volt az, aki felkarolta és mint jó lelkianya vette gondjaiba a közösségbe érkező fiatal lányokat. Lelkükre kötötte, hogy az Istenbe vetett feltétlen bizalom legyen mindig első helyen életükben, és akkor nincs az a nehézség, amely eltántoríthatja őket hivatásuktól.

Isten éltesse sokáig a kedves nővért!

Forrás és fotó: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye/romkat.ro

Magyar Kurír

#évforduló #szerzetesek

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató