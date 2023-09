A száznégy éves szerzetesnővér kezdődobása

A kedves természetéről, illetve a kosárlabda és általában a sport iránti szeretetéről ismert Schmidt nővér a Loyola Egyetem campusán túl is nagy megbecsülésnek örvend. A Milwaukee Brewers ellen vívott Cubs-mérkőzés sportkommentárorai megfogalmazása szerint Jean nővér jelenléte inspirációt jelent, lendületet ad a játékosoknak. S bár a Cubs végül elvesztette a mérkőzést, Schmidt nővér mosolya és lelkes szurkolása sok chicagói szurkoló szívét felderítette.

A vidám mosoly és a kedves szó mellett Schmidt gyakorlatias bölcsességéről és tanácsairól is ismert. Jelmondata: „imádkozz, dolgozz, győzz”. Februárban – Seth Davis sportújságíró közreműködésével és a Harper Select gondozásában – megjelentette memoárját (Wake Up with Purpose: What I’ve Learned in My First Hundred Years [Kelj föl céllal: amit életem első száz évében tanultam]), amely a kiadó szerint részben élettörténet, részben filozófiai szöveg, illetve spirituális útmutató.

Az 1919-ben született nővér elmondása szerint akkor érezte először Isten hívását, amikor harmadik osztályos korában egy irgalmas nővér tanította. A nagy gazdasági világválság és a második világháború után Jean Schmidt egész felnőtt életét a tanításnak szentelte. „Az elmúlt 103 év alatt számtalan változást láttam, de a fontos dolgok ugyanazok maradtak – nyilatkozta életrajzi kötetének megjelenése előtt. – El akartam mesélni az életem történetét az embereknek, de nem azért, mert úgy érzem, hogy különleges lennék, vagy az életem oly rendkívüli volt, hanem hogy reményt és optimizmust nyújtsak az embereknek, hogy ha felismerik a céljukat, akkor örömteli és teljes lehet az életük.”

