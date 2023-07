A Szeged-Csanádi Egyházmegye családi tábort szervezett Zánkán

A Családi Erzsébet-táborok kiemelt célja, hogy a családok minőségi időt tudjanak közösen eltölteni, és hátrahagyva az otthoni, hétköznapi problémákat, csak egymásra figyeljenek, együtt játsszanak, szórakozzanak, sportoljanak, strandoljanak, pihenjenek.

A sokszínű központi programkínálat (arcfestés, kézműveskedés, társasjáték, trambulin, csúszdás ugrálóvár, cirkuszi előadás, könnyűzenei koncert és pattogatott kukoricás mozi), illetve a CsaládKözPont saját programjai között valóban a család minden tagja találhatott magának örömteli tevékenységet. A közös találkozási pontok – az étkezőben, a strandon és a szállás folyosóin kívül – a péntek esti közös táborkezdés, a reggeli és esti rövid imák, napindító/napzáró gondolatok, a családi-baráti strandröplabda-bajnokság és a vasárnap délelőtti gitáros mise voltak.

A kisebb gyerekek rögtön a regisztráció után birtokba vehették az ugrálóvárat, a különlegesen hajtható kerékpárokat, de kézműveskedhettek, társasjátékozhattak is. A résztvevők finom étkek mellett beszélgettek, árnyas fák alatt sétáltak, a Balatonban fürödhettek, továbbá a szomszédos Haditechnikai Parkot is megtekintették. Az Animal Cannibals-koncerten a szülők újra ifjúkorukba repültek, a gyerekek pedig jókat kacagtak rajtuk.

A röplabdát nagy érdeklődés övezte: nyolc csapat mérkőzött meg a győztesnek kijáró, hűsítő jégkrémekért. A csapatok korosztályban és nemben is nagyon vegyesek voltak, de a jókedv és a sportszerűség mindegyikőjüket jellemezte.

Szombat este kötetlen beszélgetések alakultak ki, a rég nem látott ismerősökön kívül újakra is szert lehetett tenni: kapcsolódások jöttek létre és erősödtek meg. Vasárnap délelőtt egy igazi tábori hangulatú szentmisén ünnepeltek az együtt nyaralók, amit Kondé Lajos pasztorális helynök mutatott be. A zenei szolgálatot a táborozó családok zenélő tagjai adták. Többen a mise után is maradtak a Balaton partján, hogy minél felfrissültebben és kapcsolataikat tovább mélyítve térhessenek onnan haza.

Forrás és fotó: Szeged-Csanádi Egyházmegye



