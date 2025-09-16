A Szent István-bazilikába látogatott Malcolm Ranjith Srí Lanka-i bíboros

A bíborosból, három segédpüspökből és közel ötven papból álló zarándokcsoport tagjai megtekintették az esztergomi bazilikát, majd este szentmisét mutattak be a budapesti Szent István-bazilikában. A küldöttséget fogadta Erdő Péter bíboros, prímás.

*

Albert Malcolm Ranjith Patabendige Don bíboros 1947. november 15-én született Polgahawelában, a Srí Lanka északnyugati részén fekvő kisvárosban. Gyermekként a Keresztény Iskolatestvéreknél tanult (Jean-Baptiste de La Salle által alapított pápai jogú férfi szerzetesrend – a szerk.), majd 18 évesen Kandyben belépett a nagyszemináriumba, ahol 1970-ig tanult.

Rómában a Pápai Urbaniana Egyetemen folytatta teológiai tanulmányait, majd 1975. június 29-én, 358 diakónussal együtt VI. Pál pápa pappá szentelte a Szent Péter-bazilikában. Ezután a Pápai Biblikus Intézetben tanult, ahol négy év után szentírástudományból szerzett licenciátust.

Hazájába visszatérve egy kis katolikus halászfalu plébánosa lett. 1983-ban a Pápai Missziós Művek országos igazgatója lett – ezt a tisztséget tíz éven át töltötte be, még a püspöki kinevezése után is.

1991. június 17-én cabarsussi címzetes püspökké és a colombói főegyházmegye segédpüspökévé nevezték ki. Nicolas Marcus Fernando érsek a következő év augusztus 31-én szentelte püspökké.

1995. november 2-án Ratnapura püspökévé nevezték ki. Ugyanebben az évben kinevezték a Srí Lanka-i Katolikus Püspöki Konferencia főtitkárává, és ő koordinálta II. János Pál pápa Srí Lanka-i útjának előkészületeit, amelyre 1995. január 19–20-án került sor.

2001. október 1-jén kinevezték a Népek Evangelizációjának Kongregációja titkárhelyettesévé és a Pápai Missziós Művek elnökévé. Ebből az alkalomból II. János Pál pápa érseki rangra emelte.

2004. április 29-én a pápa apostoli nunciusként Indonéziába és Kelet-Timorba küldte. Jakartában való tartózkodása alatt, ugyanezen év december 26-án történt a Délkelet-Ázsiát megrázó szörnyű szökőár. A nuncius akkoriban látta vendégül Bécs érsekét, Christoph Schönborn domonkos bíborost. Amikor értesültek a tragédiáról, együtt utaztak Banda Acehbe és Nias szigetére, hogy együttérzésüket fejezzék ki és lelki támaszt nyújtsanak az érintetteknek.

2005. december 10-én XVI. Benedek pápa Rómába hívta, az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció titkára lett.

2009. június 16-án a colombói főegyházmegye érsekévé nevezték ki.

Albert Malcolm Ranjith Patabendige hazája történetében a második pap, aki bíborosi rangot kapott, Thomas Benjamin Cooray (1901–1988) után.

2010 áprilisa óta a Srí Lanka-i Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A 2010. november 20-i konzisztóriumon XVI. Benedek pápa bíborossá kreálta, és a San Lorenzo in Lucina címzetes templomot kapta.

Albert Malcolm Ranjith Patabendige bíboros részt vett a 2013. márciusi konklávén, amely megválasztotta Ferenc pápát, és szavazott a 2025. májusi pápaválasztáson is.

Forrás és fotó: Szent István-bazilika Facebook-oldala; vatican.va

Magyar Kurír