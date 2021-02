A Szent József-évben útra keltek a nagyapák Egyekről és Tiszacsegéről

Szent Józsefet úgy is említik, mint a „hallgató szent”, akinek egyetlen szavát sem őrizte meg a Szentírás.

Tetteit azonban követhetjük. Az egyeki katolikus közösségben prioritás a férfiakkal, házasokkal való foglalkozás, ezért idén elsőként a nagyapa korú férfiakat hívták közös zarándoklatra.

„Szorgalmazom, hogy a keresztény közösségek mindennapi pedagógiája meggyőző és hatékony módon tudja felkínálni a kiengesztelődés szentségének gyakorlatát. Ha számos hívő, s köztük igen sok fiatal is, gyümölcsöző módon élt e szentséggel, akkor valószínűleg szükség van arra, hogy a lelkipásztorok nagyobb bizalommal, nagyobb kreativitással és nagyobb kitartással mutassák be azt a híveknek és emeljék ki értékeit” – írja Szent II. János Pál pápa.

Ha lelkipásztori kreativitás kell ahhoz, hogy elérjük a férfiak szívét, akkor a számukra meghirdetett közös nap eltöltése jó alkalom erre.

Lelki életünk megújulását vágyva, napunk első állomása az egyházmegye területén fekvő Máriapócs Nemzeti Kegyhely volt” – írja beszámolójában Papp László, az egyeki Szent József-templom plébánosa. A Könnyező Szűzanya búcsújáró helyén délelőtt 10 órakor szentmisét mutattak be, lelkükben hordozva az otthon maradtak szándékait is. A szentmise végén a férfiak példaképét, Szent Józsefet is kérték, segítse őket olyan emberré válni, akik a rájuk bízottak lelki szükségleteit is munkálni tudják, és családjukat a mennyország felé vezethetik.

Újfehértóra a déli órákban érkeztek; itt Juhász Imre plébános bemutatta a templomot és a helyi egyházközség életét, illetve az egyházközség múltját, a templomépítés körülményeit és az utóbbi években megvalósult renoválási munkálatokat. Mivel a látogatással egy időben a Cursillo mozgalom vezetői találkozójának is az újfehértói plébánia adott otthont, velük együtt ülhettek a terített asztalhoz.

A nap utolsó állomása az egyházmegye püspöki hivatala volt Debrecenben. Palánki Ferenc megyéspüspök frissítő kávéval várta a zarándokokat, majd a bemutatkozás és kötetlen beszélgetés után megtekintették a püspökség épületét.

A püspökség kápolnájában közös imára került sor, majd püspöki áldásban részesültek.

