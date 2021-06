A Szent Rita Nőszövetség tagjait fogadta Böcskei László nagyváradi megyéspüspök

A szövetség tagjainak beszámolójából kiderült: kéthetente találkoznak; fő tevékenységük a közös ima, egymás és mások felkarolása, a kultúra ápolása és a szeretetszolgálat gyakorlása.

Böcskei László püspök beszédében utalt a püspöki kápolna oltárképére, amely a pestisjárvány idején Milánó utcáin imádkozó Borromeo Szent Károly püspököt ábrázolja. Ő és papjai az utcákon állítottak fel oltárokat, ahol miséztek és imádkoztak a járvány sújtotta emberekért, akik csak a nyitott ablakon keresztül kapcsolódhattak be otthonaikból az imába – mondta a főpásztor. – Mennyire hasonló a mai helyzet. Mi is a közvetítések segítségével kapcsolódhattunk be az imába, szentmisébe.

A nagyváradi megyéspüspök megköszönte a Szent Rita Nőszövetség tagjainak, hogy az elmúlt hónapokban kitartottak a hitben, szerepet vállaltak az egyházközség életében, a másokért vállalt imában, a szolidaritásban.

A felújítás alatt álló püspöki palota projektjét is bemutatta a főpásztor a vendégeknek, ismertetve: elérhetővé szeretnék tenni a látogatók számára; megteremteni a töltekezés lehetőségét mindenkinek, aki ide betér. A fő cél, hogy aki turistaként érkezik, zarándokként távozzon – mondta Böcskei László püspök.

Forrás és fotó: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye



