A Szentatya megköszönte a lengyel zarándokoknak, hogy a pápa napján imádkoznak érte

„Szeretettel köszöntöm a lengyeleket. Kedves testvéreim, most vasárnap tartották Lengyelországban a pápa napját. Ez a kezdeményezés a Szent II. János Pál pápával való lelki és kulturális kapcsolatból születik, aki az én elődöm és a ti honfitársatok, de tudom, hogy ezt a napot a jelenlegi pápának szentelitek. Köszönöm nektek ezt a minden évben megtartott imanapot, mellyel szolgálatomat támogatjátok. Szívből megáldalak benneteket.”

A pápa ezt követően szeretettel köszöntötte a német nyelvterületről érkezett zarándokokat is, kiemelten is az augsburgi egyházmegye zarándokcsoportját. „Ahhoz, hogy jobban megértsük Isten terveit az életünkben, törekednünk kell arra, hogy megerősítsük az Istennel való kapcsolatunkat az imádságban. Így felfedezzük, hogy az Isten egy irgalmas Atya, aki mindig törődik velünk. Eltölt bennünket a kegyelmével és áldásával. Ti pedig, kedves augsburgi zarándokok, kérjétek az augsburgi Csomóoldó Szűzanya közbenjárását értem.”

Ferenc pápa a kihallgatás előtt találkozott Roberto Malgesini szüleivel. A comói papot szeptember 15-én ölte meg barbár módon egy tunéziai segélyezett, aki már 23 év óta Olaszországban élt. Ferenc pápa az egész világot megrázó esemény után a „legszegényebbek iránti szeretet tanúságtevőjének” nevezte Roberto atyát. Erről a találkozásról katekézisében is említést tett.

„Bocsássatok meg, hogy csak távolról köszöntelek benneteket” – ezekkel a szavakkal fordult Ferenc pápa a kihallgatás végén a VI. Pál csarnokban összegyűlt zarándokokhoz, miután megérkezésekor nem ment a hívek közé és nem üdvözölte őket a tőle megszokott módon. „Szokásomhoz híven most is szerettem volna így tenni, hogy közétek megyek és személyesen üdvözöllek benneteket, de most, tekintettel az új előírásokra, jobb megtartani a távolságot. A betegeket is üdvözlöm innen. Távol vagytok egymástól, bölcsen teszitek, amint ezt tenni is kell. De megtörténik, hogy amikor lemegyek közétek, sokan összesereglenek. A baj pedig a fertőzés veszélye. Így, hogy mindenki szájmaszkkal, a távolságot megtartva van, továbbra is tudunk kihallgatást tartani, és bocsássátok meg, hogy távolról köszöntelek benneteket, de azt hiszem, hogy ha mindnyájan jó állampolgárként betartjuk a hatóság előírásait, az segítség lesz, hogy véget érjen ez a járvány!”

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír