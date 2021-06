A Szentföld és a keleti egyházak helyzetéről tanácskoznak a Vatikánban

Kedden, a közgyűlés másnapján Leonardo Sandri bíboros, a Keleti Egyházak Kongregációjának prefektusa reggel fél kilenckor szentmisét mutatott be az élő és elhunyt jótevőkért, és a közgyűlés egész munkáját Isten Szent Anyja pártfogásába ajánlotta. Külön imádkoztak azokért a térségekért, ahol a keresztény hívek továbbra is szenvednek az erőszak, a politikai és gazdasági bizonytalanság következtében, amit a világjárvány is súlyosbít.

Mindenekelőtt a Szentföld képviselői szólaltak fel a keddi ülésszakon. Pierbattista Pizzaballa ferences érsek, jeruzsálemi latin pátriárka; Francesco Patton OFM szentföldi kusztos és Peter Bray prelátus számoltak be a jelenlegi helyzetről és a 2020-as szentföldi gyűjtés felhasználásáról.

A kedd délutáni ülésszakon Etiópia, Örményország és Grúzia helyzetét tekintették át Antoine Camilleri és José Avelino Bettencourt illetékes érsek nunciusok jelentéseivel.

Szerdán Richard Gallagher érsek, a vatikáni Államtitkárság államközi kapcsolatainak titkára ad tájékoztatást a közel-keleti helyzetről, míg Mario Zenari bíboros, Joseph Spiteri érsek és Mitja Leskovar érsek a Szentszék képviselőiként Szíria, Libanon és Irak helyzetéről számolnak be. A kongregáció és az államtitkárság munkatársain túl a ROACO ülésein azok a nemzetközi katolikus ügynökségek vesznek részt, amelyek pénzügyi támogatást nyújtanak a keleti katolikus egyházak életének működéséhez.

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Vatican News



Magyar Kurír