A szentföldi katolikus püspökök készek tanulni a többi keresztény egyháztól

Az „ökumenikus S.O.S.” jelzésnek is felfogható dokumentumot a szentföldi katolikus püspökök azzal a kimondott szándékkal bocsátották ki január 26-án, hogy tájékoztassák és esetleg be is vonják a többi egyház és helyi egyházi közösség tagjait a szinodális útba, amely felkészülés a 2023-as XVI. rendes püspöki szinódusra.

Az ebből a célból megfogalmazott levélben, melyet nem véletlenül éppen a keresztények egységéért felajánlott imahét után, ahhoz kapcsolódva adtak ki, a katolikus egyházak vezetői a többi szentföldi egyházhoz fordulnak. Elsőként tájékoztatják őket arról a szándékról, ami áthatja a Ferenc pápa felhívására megkezdett szinodális folyamatot. „Középpontjában az áll, hogy induljunk el együtt az úton, figyeljünk oda egymásra, növekedjünk az egységben, vegyen mindenki részt, és legyünk lelkesebb részesei az Egyház missziójának” – fejtik ki a szentföldi katolikus főpásztorok. A szinódus célja – teszi hozzá a dokumentum –, hogy „megújítsuk az Egyházat egy olyan korban, amikor minden szinten válságokat élünk át”; és megjegyzi, hogy a Szentföldön is „tragikus hatással volt a pandémia az egyházi életre”, miközben „a politikai helyzet továbbra is megszámlálhatatlan akadályt állít missziónk és híveink elé. A hívek kimerültek és gyakran kétségbeesettek, kevés vagy semennyi jövőt nem látnak a keresztények számára a régióban.” Ebben a helyzetben, folytatják a püspökök, „mindannyian meg kell hogy újítsuk erőnket, újra el kell köteleződnünk hitünk mellett, és hinni abban, hogy ha Jézussal járunk, megtaláljuk a reményt”.

A szinodális folyamat helyi szakasza 2022 szeptemberéig tart. Ezalatt a plébániák, a keresztény intézmények, kongregációk és mozgalmak együtt járnak a szinodális úton, azért is, hogy részletes képet tudjunk adni az Egyház állapotáról. És ebben a folyamatban – magyarázzák a katolikus püspökök a többi helyi egyház és közösség vezetőinek –, „nagy örömmel osztanánk meg Veletek, amit tanulunk, és mi is tanulni szeretnénk Tőletek, hallani szeretnénk, mit mond bölcsességetek és tapasztalatotok. Ferenc pápa több alkalommal is megfogalmazta, szóban és írásban egyaránt, hogy a katolikusoknak sok tanulnivalójuk van ortodox testvéreiktől a szinodalitás terén. Amikor most elindulunk ezen az úton, minden eddiginél inkább tudatában vagyunk annak, hogy mi mindannyian, együtt, Krisztus tanítványai ezen a földön, amely az Ő otthona, arra vagyunk hivatva, hogy róla tanúságot tegyünk. Emlékezzünk rá, hogy az Ő legnagyobb vágya az volt, hogy mi egyek legyünk (vö. Jn 17)”.

A szinódusi úton – folytatja a dokumentum –, „arra kaptunk meghívást, hogy inkább másokra figyeljünk oda, mint mi magunk beszéljünk. Figyelünk az Úr szavára, amikor vele találkozunk, az útra, a Szentlélek szavára, ahogy a Szentírás olvasása és a felebarátainkkal való találkozás révén eljut hozzánk. Mivel a szinodális folyamat középpontjában a meghallgatás, az odafigyelés áll, nemcsak tájékoztatni szeretnénk Benneteket erről a folyamatról, de meg is hallgatni azt, amit esetleg mondani szeretnétek nekünk.

Arra bátorítjuk papjainkat, hogy ápolják a kapcsolatot a közelükben élő valamennyi keresztény közösség papjaival és pásztoraival”.

A szentföldi katolikus püspökök dokumentuma idézi a szinódusért mondott imát is, amely a keresztények egységéért való imahéten hangzott el:

Mennyei Atyánk,

ahogy a napkeleti bölcseket a csillag vezette Betlehembe,

úgy vezesd a Katolikus Egyházat égi fényeddel,

hogy együtt haladjon minden kereszténnyel ebben a szinodális időszakban.

Ahogy a napkeleti bölcsek egységesen imádták Krisztust,

úgy vigyél minket közel Fiadhoz, és közelíts minket egymáshoz,

hogy ezáltal az egység jelei legyünk,

melyet egyházad és az egész teremtett világ számára óhajtasz.

Kérünk téged Krisztus, a mi Urunk által.

Ámen.

*

November elején, az október 5–6. között zajló plenáris ülésük fényében a szentföldi katolikus püspökök testülete ökumenikus lelkipásztori útmutatást adott ki arab nyelven a katolikus egyházak számára. Eszerint valamely szentföldi katolikus közösséghez tartozó pap a bűnbocsánat, az Eucharisztia és a betegek kenete szentségében részesíthet ortodox, illetve más keleti nem katolikus egyházakhoz tartozó testvéreket, ha saját maguk kérik, és megfelelően felkészültek rá.

A Jeruzsálemi Latin Patriarkátus szinódusi folyamattal kapcsolatos dokumentumait angol nyelven ITT olvashatják.

Fordította: Verestói Nárcisz

Forrás: Fides.org



Fotó: LPJ.org



Magyar Kurír