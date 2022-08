A szentmise a család erőforrása – Főegyházmegyei Veni Sancte Sárospatakon

A szertartás előtt a helyi közösségek, a katolikus iskola és a plébániai képviselő-testület tagjai köszöntötték a főpásztort.

Az érsek úgy fogalmazott: az egri bazilika felújítása miatt a főegyházmegye különböző templomaiban tartják a nagyrendezvényeket. Most Sárospatakon, Szent Erzsébet közbenjárásával imádkozhatunk, kérhetjük a Szentlelket egy olyan tanév elején, ami megpróbálhat bennünket. Szükségünk van arra, hogy feltöltődjünk, hogy erőforrásaink kitartsanak.

Szentbeszédében az olvasmányokra utalva Ternyák Csaba érsek elmondta: mindkettő Szent Jánostól származik; az egyik a Jelenések könyvéből való, és a mennyei Jeruzsálemet vetíti elénk; az evangélium pedig két apostol találkozását írja le. Ebben azt mondja az egyik a másiknak: „Megtaláltuk a Messiást.”

Ez a két ember kereste Jézus Krisztust, a forrást. Ha valaki rátalál, nem tarthatja meg az élményt, örömöt magának. Jézus Krisztus belénk lát, ismer bennünket, s halálával megfizet bűneinkért, hogy jobb emberré tegyen minket.

A tavaly szeptemberi eucharisztikus kongresszus jelmondata – „Minden forrásom belőled fakad” – mutatja, hogy a keresztény emberek számára milyen fontos a szentmise, melyben az Úrral találkozunk, megerősödünk, feltöltődünk. A szentmise a mi személyes erőforrásunk és a családé is – ezt fogalmazza meg a most kezdődő tanévre választott főegyházmegyei mottó is: „A szentmise a család erőforrása”.

Nincsen katolikus iskola szentmise nélkül, hit nélkül, templom nélkül. Aszályos idők járnak, és lehet, hogy ez a későbbiekben is így lesz, s az igazi veszély az, ha lelki erőforrásaink is elapadnak. Ha nincs fogódzónk, ez megtörténhet. A szentmisében magunkhoz vesszük Jézus Krisztus szent testét, és ez az örök jövő záloga. Így a szívünkbe beköltözik az öröm, amit ajándékba kapunk.

A szentmise után Lóczi Tamás, a helyi Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság (EKIF) elnöke mondott köszönetet a jelenlévőknek, ezt követően Várszegi Asztrik püspök, emeritus pannonhalmi főapát tartott előadást Közösségben vagyunk címmel.

Végül Gloviczki Zoltán, a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora Pedagógia és/vagy vallás címmel tartott ismertetőt.

Az előadások után adták át a Szent Gellért-díjakat; a díjazottak névsora ITT olvasható.

A program végén Ternyák Csaba érsek megnyitotta a 2022/23-as tanévet az Egri Főegyházmegyében.

Szöveg: Bérczessy András

Fotó: Lénárt Márton

Forrás: Egri Főegyházmegye

Magyar Kurír