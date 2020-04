A szentmise orvosság a félelem ellen – Olasz püspökök a szertartások újrakezdéséről

Giuseppe Betori bíboros, firenzei érsek így nyilatkozott: „A gazdasági, kulturális és társadalmi érvek, amelyek alapján újra kinyitnak a gyárak, az üzletek és a múzeumok, a parkok, villák és nyilvános kertek, nem lehetnek előbbre valóak, mint a vallásszabadság gyakorlása, amely az Egyház és az állam között kötött egyezmény alapján az alkotmány alapelvei között szerepel.”

A szicíliai püspökök is egyhangúlag, a papok és a hívek nevében is kijelentik, hogy szeretnék fokozatos újraéleszteni a liturgikus életet és remélik, hogy a kormány új tárgyalásba kezd az Olasz Püspöki Konferenciával. Úgy tűnik, a kormányzat egyelőre nem érti, hogy a hívek szolidaritása, segítő tevékenysége is a szentségi életből táplálkozik. Domenico Mogavero Mazara del Valló-i püspök szerint elfogadhatatlan az a hozzáállás, amely a vallási szempontot csak mellékes kelléknek tekinti, amelyet a sor végére lehet állítani.

Mario Delpini milánói érsek nyilatkozatában először is kijelenti: „a szentségek elengedhetetlenek”. Hozzáteszi: „Persze lehet televízión keresztül követni a szentmisét, de senkit nem melegít fel egy kandalló képe. Alkalmazkodok a szabályokhoz, de nem vagyok képes megérteni, miért tiltják még mindig a szertartásokat.” Francesco Moraglia velencei pátriárka szerint „az a szemlélet forog kockán, amely az embert a maga teljességében látja, vagyis a spirituális dimenziójával együtt”.

Enrico Solmi pármai érsek arra hívta fel a figyelmet, hogy az Egyház a kritikus időszakban tanúságot tett felelősségéről és önfeláldozásáról. A nyilvános szentmiséket is felelősséggel és pontos előírásokkal tartanák, a püspöki konferencia részletes tervet dolgozott ki erről és elküldte a kormánynak.

Vincenzo Paglia érsek, a Pápai Életvédő Akadémia elnöke nem érti, miért nyithat ki sok kereskedés, de nem nyithatnak ki a templomok még vasárnap sem. „Túl könnyen vesszük, az a baj. Értjük, hogy mi az, ami a császáré, de kevésbé értjük, mi az, ami az Istené.” Pedig ha kiveszik a templomtérből a padokat és székeket tesznek be, vagy legalábbis széthúzzák a padokat, maximálják a résztvevők számát és átalakítják az áldozás módját (a pap jár körbe, mindenki maga veszi ki az ostyát, ami nagyobb a megszokottnál), akkor el lehet kerülni a fertőzést. Hozzátette: Isten nem élő adásban nyilatkoztatta ki magát. Krisztus földön való jelenlétének első jele a keresztények közössége. A vasárnapi szertartás azért is fontos, mert a leghatékonyabb orvosság a szétszóródás, az individualizmus ellen, ami korunk nagy betegsége. Képesek vagyunk együtt lenni egymás megfertőzése nélkül, legyőzve a félelmet és a beletörődést.

„A biztonságos módon megtartott szentmise társadalmilag hasznos dolog. A régiek számára orvosságot jelentett, és a pápa szerint is az egyház olyan, mint a tábori kórház. Éppen abban a pillanatban akarjuk kiiktatni, amikor a legnagyobb szükség van rá, amikor morális, spirituális védelmet is nyújt?”



