A Szentszék állandó megfigyelői státuszt kapott a WHO-nál

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO), az ENSZ speciális egészségügyi szervezete nem tagállami megfigyelői státuszt adott a Szentszéknek, ezzel elismerve az Egyház részvételét és elkötelezettségét az emberiséget érintő kérdésekben. „2021. május 31-én, hétfőn az Egészségügyi Világszervezet közgyűlése közmegegyezéssel elfogadta A Szentszék részvétele az Egészségügyi Világszervezetben című határozatot, amelyet Olaszország nyújtott be. Ez a döntés hivatalossá teszi a Szentszék részvételét az Egészségügyi Világszervezet munkájában mint nem tagállami megfigyelő” – áll a szentszéki sajtóközpont június 1-jei közleményében. A nyilatkozat hangsúlyozza: „Ez a döntés azt a viszonyt tükrözi, amelyet a Szentszék 1953 óta folyamatosan fenntart ezzel a szervezettel, és tanúbizonyságot tesz a nemzetek családjának elkötelezettségéről az emberiséget sújtó globális egészségügyi kihívások kezelésében, a párbeszéd és a nemzetközi szolidaritás útján.”

A WHO 74. közgyűlése (WHA74), amelyre május 24–31. között online került sor, több mint harminc határozatot és döntést fogadott el a közegészségügy különböző területein. A Szentszék megfigyelői státuszáról szóló határozattervezetet május 26-án ismertették a közgyűlésen. Ebben kiemelték, hogy a Szentszék 1953 óta rendszeresen részt vesz megfigyelőként az Egészségügyi Közgyűlés ülésein, és állandó megfigyelő államként is részt vesz az ENSZ-ben 1964 óta. Ezenkívül a Szentszéknek megfigyelő missziói is vannak az ENSZ irodáiban Genfben és Bécsben.

Az olasz kormány a WHO határozatát a Szentszék humanitárius és egészségügyi területeken betöltött fontos szerepének elismeréseként értékelte, különösen a fejlődő országokban és legutóbb a járvány elleni küzdelemben. „Meggyőződésem, hogy a Szentszék, amely a Katolikus Egyház szervezetein keresztül évek óta segítséget nyújt rászoruló emberek millióinak szerte a világon, kiemelkedő értéket ad hozzá az Egészségügyi Világszervezet munkájához, és tovább erősíti a szolidaritás szellemét globális szinten. Ez nagy inspirációt jelent minden tagállam számára” – mondta Luigi Di Maio, Olaszország külügyminisztere.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír