A Szentszék felemelte szavát az ENSZ-ben az idősek méltósága és jogaik védelme mellett

Ettore Balestrero elmondta, hogy a világ társadalmai nem készültek fel kellően a közelgő demográfiai változásokra.

Rámutatott, hogy 2030-ra körülbelül minden hatodik ember 60 éves vagy annál idősebb lesz, ami összesen 1,4 milliárd embert jelent, és ez a szám 2050-re várhatóan megduplázódik.

Az érsek szerint ezen változás közepette az idősek törékenységét és méltóságát megfelelő tisztelettel kell kezelni, ugyanakkor gyakorlati lépésekre is szükség van, beleértve gazdasági és társadalmi jólétük biztosítását is.

„Ez a demográfiai változás egyben erkölcsi próbatétel is, abban a tekintetben, hogy a társadalmak mennyire becsülik meg és gondoskodnak az idősekről” – mutatott rá.

Az idősödő társadalmaknak meg kell találniuk, hogy hogyan osszák el az erőforrásokat az aktív korúak támogatása és a rászorulók segítése között – mondta az érsek, hozzátéve, hogy ez nem mehet az idősek rovására.

Az ember személyi méltósága – hangsúlyozta – nem csökken sem az életkorral, sem a testi vagy szellemi hanyatlással.

Az ember értékét nem lehet a fiatalság, a teljesítőképesség, a fizikai erő vagy a tökéletes egészség alapján meghatározni, mert az abban a változatlan igazságban rejlik, hogy minden ember Isten képmására és hasonlatosságára teremtetett,

és ezt a tényt az idő múlása sem törölheti el” – mondta.

Balestrero érsek elítélte a „leselejtező” politikát, amely az időseket a társadalom terhének tekinti, támogatva az eutanázia vagy az asszisztált öngyilkosság legalizálására irányuló törekvéseket is. Ez a politika – mondta – a tisztelet helyett „halál kultúráját” ápolja.

A szentszéki megfigyelő sürgette a nemzeteket, hogy a nyugdíjak, pénzbeli juttatások, egészségügyi és szociális ellátás révén őrizzék meg az idősek méltóságát. Ha az időseknek a megélhetésük fenntartása érdekében a munkaerőpiacon kell maradniuk, akkor ott védelmet kell biztosítani számukra a diszkrimináció ellen – tette hozzá. „Megtagadják tőlük a megérdemelt pihenést és azt a lehetőséget, hogy bölcsességüket és tanácsaikat átadják az újabb generációknak, ezáltal segítve a fiataloknak, hogy reménnyel és felelősségteljesen nézzenek a jövőbe” – hangsúlyozta a nuncius.

Különösen a nők számára kell egyenlő hozzáférést biztosítani a szociális ellátásokhoz és a nyugdíjbiztosításhoz, hogy időskorukban is megfelelő védelmet élvezzenek.

Összegzésként Balestrero érsek a generációk közötti szolidaritásra szólított fel a szilárd társadalombiztosítási rendszer fenntartása érdekében, kiemelve a családok támogatását, amelyek sok idős ember számára az egyetlen segítségforrást jelentik.

A Szentszék – zárta szavait – „szorgalmazza a nagyobb beruházásokat a családokat támogató szociális ellátások terén, hogy megerősítsék és megőrizzék a családot mint a társadalom tartós alapját”.

Forrás és fotó:Vatican News

Kuzmányi István/Magyar Kurír