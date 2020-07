A Szentszék figyelmezteti az USA-t és Izraelt: Az egyoldalú akciók veszélyeztetik a békét

A szentszéki államtitkár szerdán találkozott az USA, illetve Izrael Állam nagyköveteivel. Kifejezte a Szentszék aggodalmát a lehetséges egyoldalú akciók miatt, melyek tovább veszélyeztethetik az izraeliek és a palesztinok közötti béke keresését, valamint a közel-keleti kényes helyzetet – tájékoztat róla a vatikáni sajtószolgálat.

A Szentszék már 2019. november 20-án és 2020. május 20-án is nyilatkozatban foglalt állást ebben a tekintetben. Most pedig felhívást intéz a felekhez, hogy kezdjék újra a tárgyalásokat a vonatkozó ENSZ-határozatok alapján. Állítsák helyre a kölcsönös bizalmat, és legyen bátorságuk igent mondani a találkozásra, elutasítani az összeütközést. Válasszák a párbeszédet, ne az erőszakot; a tárgyalásokat az ellenségeskedés helyett. Tartsák be a megegyezéseket, és tartózkodjanak a provokációtól. Legyenek őszinték, ne pedig kétszínűek.

Május 20-án a Szentszék sajtóközpontja hírül adta, hogy Paul Richard Gallagher érseket, az államközi kapcsolatok titkárát telefonon felhívta Saeb Erekat, a Palesztin Felszabadítási Szervezet főtitkára és a tárgyalásokért felelős vezetője. Tájékoztatni kívánta a Szentszéket a palesztin területeken kialakult fejleményekről, illetve a lehetőségről, hogy az érintett területeket az izraeli hatóság egyoldalúan magáénak nyilvánítja, ez pedig tovább nehezíteni a békefolyamatot. A Szentszék akkor is hangsúlyozta, hogy be kell tartani a nemzetközi jogot, valamint az ENSZ vonatkozó határozatait.

Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a két nép egymás mellett élhessen két külön államban, amelyek határát nemzetközi szinten először 1967-ben ismerték el. A Szentszék figyelemmel követi a helyzetet és aggodalmának ad hangot olyan cselekedetek miatt, melyek tovább nehezíthetik a párbeszédet. Reméli, hogy az izraeliek és a palesztinok hamar újrakezdik a tárgyalásokat és megegyezésre jutnak. Ehhez a nemzetközi közösség segítségére is szükség van, hogy végre béke uralkodjon a Szentföldön, mely oly kedves helye a zsidóknak, a keresztényeknek és a muszlimoknak is.

