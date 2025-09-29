A Szentszék szerint a fegyverkezési verseny nukleáris katasztrófával fenyeget és elfogadhatatlan

Az Átfogó Atomcsend Szerződést (CTBT – Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty), melyet 29 évvel ezelőtt írt alá a Szentszék, Gallagher érsek úgy jellemezte a szerződés hatálybalépéséről szóló 14. ENSZ-konferencián mint „sürgős és szükséges lépés a nukleáris katasztrófa elkerüléséhez”. Hangsúlyozta, hogy a szerződés hatálybalépésének elmulasztása „aláássa a nukleáris kísérletek elleni globális erőfeszítéseket”, és kérdéseket vet fel az „etikai felelősség” tekintetében.

„A békét nem lehet kölcsönös félelemmel vagy az elrettentés logikájával biztosítani – hangsúlyozta Paul Richard Gallagher, rámutatva arra, hogy a nukleáris kísérletek katasztrofális humanitárius és környezeti következményekkel jártak. – Sajnálatos módon a nukleáris arzenálok folyamatos bővítése és modernizálása, amelyet az egyre harciasabb retorika és a bevetésükkel kapcsolatos fenyegetések kísérnek, azt a veszélyes illúziót tartja életben, hogy a biztonság a megsemmisítés fenyegetésével érhető el.”

A nukleáris fegyverek teljes felszámolásának nemzetközi napja alkalmából szervezett rendezvényen Gallagher érsek emlékeztetett a 80 évvel ezelőtti első nukleáris kísérlet által okozott mélységes szenvedésekre Új-Mexikóban, valamint az azt követő tragikus hirosimai és nagaszaki bombázásokra. Kiemelte, hogy „a nukleáris fegyverek továbbra is fenyegetést jelentenek a világbékére, a jövő generációira és a teremtésre nézve”. A főpásztor kifejezte a Szentszék „mély aggodalmát a kiterjedt újrafegyverkezés növekvő tendenciája miatt”. Hozzátette: „A források folyamatos és hatalmas mértékű átirányítása a fegyverkezésre, ahelyett, hogy az átfogó emberi fejlődést és a tartós békét előmozdító erőfeszítésekre fordítanák, elfogadhatatlan, és megújult nemzetközi felelősségvállalást tesz szükségessé.”

Paul Richard Gallagher szerint további aggodalomra ad okot „az új fegyverkezési verseny megjelenése, amelyet a mesterséges intelligencia katonai rendszerekbe – beleértve az űreszközöket és a rakétavédelmi rendszereket – való integrálása jellemez”. Felszólította a nemzetközi közösséget, hogy újítsa meg elkötelezettségét a leszerelés, a nemzetközi kötelezettségvállalások, valamint a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA – International Atomic Energy Agency) iránt. Ez magában foglalja a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés (atomsorompó-szerződés, NPT – Non-Proliferation of Nuclear Weapons) ratifikálását, valamint a nukleáris fegyverek betiltásáról szóló szerződéshez (nukleárisfegyver-tilalmi egyezmény, TPNW – Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons) való csatlakozást mint „kézzelfogható lépést egy nukleáris fegyverek nélküli világ megvalósítása és a katasztrofális humanitárius következmények megelőzése felé”.

Gallagher érsek az erőfeszítések megújítását szorgalmazza „a szélesebb körű leszerelési intézkedések érdekében, ideértve a kétoldalú fegyverzet-ellenőrzési folyamatok újraindítását, az Átfogó Atomcsend Szerződés (CTBT) hatálybalépését, valamint a hasadóanyagokra és a negatív biztonsági garanciákra (ezek olyan ígéretek vagy kötelezettségvállalások, amelyeket nukleáris fegyverrel rendelkező államok tesznek arra vonatkozóan, hogy nem alkalmaznak nukleáris fegyvert olyan államok ellen, amelyek nem rendelkeznek ilyen fegyverrel, és amelyek csatlakoztak az atomsorompó-szerződéshez – a szerk.) vonatkozó szerződésekről szóló tárgyalások megkezdését”.

Forrás és fotó: Vatican News angol nyelvű szerkesztősége

Hollósi Judit/Magyar Kurír