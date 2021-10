A szeretet cselekedetei hitelesítik az evangéliumot – Karitászünnep Kazincbarcikán

Árvai Ferenc, az Egri Főegyházmegyei Karitász igazgatója köszöntötte a kettős évforduló alkalmából tartott programon megjelenteket. Köszönetet mondott Ternyák Csaba egri érseknek, mint a karitász legfőbb támogatójának a jelenlétért és a sok segítségért. Köszöntötte még Fülöp Attila államtitkárt, a kassai és szepesi karitász igazgatóját, akik együttműködő partnerei a főegyházmegyei szervezetnek.

Ternyák Csaba érsek szentbeszédében a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus jelmondatára – „Minden forrásom belőled fakad” (Zsolt 87,7) – utalva rámutatott: most itt vagyunk a forrásnál, az Eucharisztiánál. A szentmisében Jézus Krisztust ünnepeljük, neki adunk hálát és tőle kérünk segítséget az előttünk álló évtizedekhez.

A Szentatya arra emlékeztetett bennünket, hogy merítsünk bátran ebből a forrásból, és ha már egyszer merítettünk, adjunk belőle azoknak, akik szomjaznak. A világban rengeteg szomjazó van – nemcsak azért, mert az ivóvízkészleteket tönkretettük, van egy másfajta szomjúság is, ami ott él az emberekben, és ezt Jézus Krisztus evangéliuma és az Eucharisztia tudja csillapítani.

A szomjúság csillapítását segíti a tevékeny szeretet gyakorlása, mely a karitászmunkatársak s mindannyiunk sajátos hivatása.

Az evangélium hirdetését, a szentségek erejét az hitelesíti a világ előtt, amit a szeretet cselekedeteivel képesek vagyunk megvalósítani.

Ezt értik, látják, felfogják az emberek, ez csillapítja leginkább a szomjúságot.

A szent őrzőangyalok ünnepén arra gondolunk, hogy mindannyiunknak van saját őrzőangyalunk, és arra törekszünk, hogy személyes, baráti kapcsolatot alakítsunk ki vele. Ha belegondolunk, nagyon sokszor mulasztottunk el köszönetet mondani neki, amikor valamilyen bajtól megóvott bennünket. Ebben a szentmisében adjunk hálát, kérjük, hogy legyen lelkivezetőnk, tanítson meg arra, hogyan lehetünk mi is őrzőangyalok mások számára. Ők is a mi szolgáltunkon keresztül tudják segíteni azokat, akik még nem is tudatosították magukban, hogy van őrzőangyaluk. Legyünk mi is őrzőangyalok!

Ez egy különleges hivatása a Katolikus Karitász munkatársainak. Az evangélium tanítására utalva („Bizony mondom nektek, ha nem változtok meg, s nem lesztek olyanok, mint a gyerekek, nem mentek be a mennyek országába”) a főpásztor elmondta: Jézus a változás igényét fejezi ki a tanítványoknak. A változás igénye részéről ma is állandóan kiáltó jelként itt van számunkra is. Ez a változás nem egyik napról a másikra történik, akkor kezdődött, amikor a szent keresztségben Isten országának polgárai lettünk. Érdemes ezt újra és újra tudatosítani magunkban a kegyelmek által, amiket kaptunk, aktualizálva ezt a mindennapokban.

A szentségek segítenek ebben, az Eucharisztia a forrás, amihez mindannyian erőért járulhatunk. Érezzük, hogy a lehúzó erők keresztségünk ellenére is hatnak bennünk, a régi ember újra és újra követeli bennünk a jussát. Csak úgy tudjuk legyőzni, ha újra és újra megerősítjük az Úrhoz való tartozásunkat, leginkább az Eucharisztia által. A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra hálával gondolhatunk, mert megerősített bennünket, sodrása magával ragadott minket, s vissza kell térnünk ehhez az élményhez, mint egy forráshoz. 1938-ban évtizedekre lendületet adott a magyar egyháznak az első hazai kongresszus. Lelki értelemben ebből élt az egész ország. Megerősítő volt látni, hogy nem csak egy maroknyi kisded nyáj vagyunk, nem vagyunk egyedül Krisztus követésében. A következő évek nagy erőforrása lesz a mostani kongresszus élménye, a beszédek, a tanúságtételek, a prédikációk, a képek. Ezek a hitelesebb helytállást segítik majd.

A jelenlévőkhöz fordulva Ternyák Csaba érsek úgy fogalmazott:

Ti vagytok az élő evangélium! Ti vagytok azok, akik az evangéliumot próbáljátok hitelesen megélni azokban a közösségekben, ahol dolgoztok és tevékenykedtek.

Bátorítalak benneteket arra, hogy legyetek hűségesek ebben a segítő munkában! Karoljátok fel a rászorulókat, abból a forrásból, amiből ti is isztok, merítsetek a rászorulóknak is.” Jézus Krisztus ebben példa számunkra, nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon.

A nagyszerű szentek példája is ezt igazolja, kiváltképpen Szent Erzsébeté, a főegyházmegye szülöttéé. Lelkesítsen bennünket az ő példája, hogy megadjuk mindenkinek azt, amire szüksége van – tette hozzá az érsek. Hálásak vagyunk, hogy Jézus Krisztushoz tartozunk, hogy meghívott bennünket szolgálatára. Tudatosítsuk magunkban, hogy ez kitüntetés, és éljen bennünk a hála lelkülete! Segítsenek bennünket a szent őrzőangyalok, hogy bennünk legyen a változás igénye és ne teljünk el saját jóságunk gondolatával: nem mi vagyunk ez, Krisztus segít általunk, s mi, bűnösök küzdünk azért, hogy az átváltozás folytatódjék bennünk.

A jó és a rossz határa bennünk, a szívünk mélyén húzódik, s naponta döntenünk kell a jó mellett.

Legyünk jó emberek Szent Erzsébet, Teréz anya, Boldog Batthyány-Strattmann László és a többi segítő szent mintájára.

A szentmise végén Árvai Ferenc úgy fogalmazott: hála van a szívében, mert a Katolikus Karitász lehet Jézus szíve, keze, lába. Ehhez kell az égi segítség, melyben most megerősödhettek a jelenlévők. „A szolgálathoz kell az égi segítség, amit azért is átérzünk, mert naponta megtapasztaljuk, hogy emberként kevesek vagyunk sok feladathoz. Ilyenkor kérjük: »Uram, ha küldted a feladatot, küldd hozzá az erőt is!«”

Forrás: Egri Főegyházmegye

Szöveg: Bérczessy András

Fotó: Szent István Televízió/Vozáry Róbert

Magyar Kurír