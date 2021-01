A szeretet nem kampány, mely karácsonykor tetőzik – Segítség januárban a Nyíregyházi Egyházmegyében

„A szeretet nem kampány, mely karácsonykor tetőzik” – mondta Szabó Tamás pasztorális helynök atya, aki a Nyíregyházi Egyházmegye közösségeibe tartozó hátrányos helyzetű családok megsegítésére a tél „nehezebbik” felében igyekszik aktivizálni az adományozókat. Az emberek ugyanis jellemzően karácsonykor tárják nagyobbra szívükben a nagylelkűség kapuját, és sokaknak szó szerint gazdagabbá is válik a családi ünnep ezáltal. Az állami vagy önkormányzati támogatás is megérkezik szenteste előtt, de mi lesz januárban, mikor melegebbre kell csavarni a fűtőtesteket, amikor az új év az ünnepek alatt kiürült kamrával kopogtat a nehezebb sorsú emberek ajtaján? Számukra, amikor az ünnepi fények elhalványulnak, s messze még a következő fizetés, még jobban esik az odafigyelés. Legalábbis így véli ezt a Nyíregyházi Egyházmegye vezetősége, ezért arra törekszik, hogy ilyenkor is jusson a nagylelkű felajánlásokból a családok asztalára élelem.

Így került szóba az egyházmegye intézményeinek egyik beszállító cégével, az East Milk Kft.-vel annak a lehetősége, hogy azon termékek, melyek kereskedelmi forgalomba már nem kerülnek, de még konyhai felhasználásra ki lehet adni, felajánlásként kerüljenek az egyházmegyéhez – mondta Leithi Vilmos ügyvezető. „Szívesen segítünk, jó partnerünk az egyházmegye” – fűzte hozzá.

A cég január 8-án 1979 csomag virslit és 47 snidlinges kenőmájast adott át a Nyíregyházi Egyházmegye cigánypasztorációs munkatársának, Nagy Zoltánnak, aki ezen a napon hat helyszínre (Kántorjánosiba, Tuzsérre, Nyírkátára, Máriapócsra, Hodászra, Nyíregyháza-Huszártelepre) szállította tovább a húsárut.

A Huszártelepen Kovács Róbert atya és Rézműves Mihály, a szervezőlelkészség munkatársa és segítői vették át az adományt, melyből itt is, mint ahogyan a többi településen, a tanodás gyermekek és az egyházközségbe tartozó családok részesülnek majd.

Forrás és fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír