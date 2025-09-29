A szeretetnek otthonra van szüksége – Új épületbe költözött a katolikus óvoda Dombóváron

Az ünnepi alkalmon jelen voltak egyházi és közéleti meghívottak, köztük Felföldi László pécsi megyéspüspök; Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára; Csibi Krisztina és Süli János országgyűlési képviselők; Lehőcz Regina Mária, a Tolna megyei kormányhivatal vezetője; Pintér Szilárd, Dombóvár polgármestere; Koósz Roland, a Pécsi Egyházmegyei Hivatal oktatási irodavezetője és Tóthné Károly Mónika, az Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda intézményvezetője, továbbá a tervezők, kivitelezők képviselői.

Tóthné Károly Mónika intézményvezető elmondta, a 2016-ban történt fenntartóváltást követően a családok körében egyre nagyobb lett az igény a keresztény nevelésben való részvételre, ezért évről évre növekszik intézményükben a gyermekek létszáma, ahol négy osztatlan életkorú, köztük egy német nemzetiségi csoport működik.

Koósz Roland, a Pécsi Egyházmegyei Hivatal oktatási irodájának vezetője beszámolt arról, hogy a kormányzati támogatásból 2 milliárd forint értékben megvalósult kétszintes, 1195 négyzetméter alapterületű, 112 gyermeket befogadó épület esztétikus, ugyanakkor modern építészeti, gépészeti megoldásaival már a jövő felé mutat. Az intézmény a szülőktől arra kapott megbízást, hogy a rájuk bízott gyermekeket Jézus értékrendje szerint készítsék fel életük kihívásaira.

Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár beszédében kiemelte, a Katolikus Egyház 4 ezer új óvodai férőhelyet hozott létre az elmúlt években a katolikus óvodaprogram keretében. Ha ezek az intézmények nem lennének, a szülőknek sokkal nehezebb lenne a gyermekeik nevelése, a róluk történő gondoskodás. Mint fogalmazott, a gyermeknevelés nem egy- vagy kétszemélyes feladat, abban az óvodáknak, közösségeknek és az egyházaknak is meghatározó szerepük van.

Felföldi László pécsi megyéspüspök kifejezte háláját azért az összefogásért, melynek eredményeként egy gondolatból, ötletből új épület született, mely a kicsiket szolgálja. A főpásztor külön köszönetet mondott a szülőknek, akik kezdetektől bizalmat szavaztak az óvodának, valamint az intézmény dolgozóinak, akiknek áldozatos, szeretettel teli munkája a gyermekszívek csöndes, hétköznapi szolgálata.

A szeretetnek otthonra van szüksége, csak ott tud szabad lenni és igazán kibontakozni, amit meg kell teremteni otthonainkban, intézményeinkben, az Egyházban. Egy gyermeknek a szülők egymás iránti szeretetének biztonságára van szüksége ahhoz, hogy személyiségének méltósága megerősödjön, és az életet szolgáló felnőtté váljon – fogalmazott Felföldi László püspök, aki az ünnep zárásaként megáldotta az épületet, annak „lakóit” és dolgozóit.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír