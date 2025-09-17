A szeretetre minden ember képes – Zenés tanúságtétel a Párbeszéd Házában

Hazai – 2025. szeptember 17., szerda | 17:54
38

Az Ars Sacra Fesztivál keretében tanúságtétellel egybekötött zenés imaestet tartottak szeptember 14-én, vasárnap este Budapesten, a Párbeszéd Háza dísztermében. Közreműködött a MAGnificat Együttes, Dolhai Attila, valamint tanúságot tett Holló András.

Az eseményen a MAGnificat Együttes Dolhai Attilával végzett zenei szolgálatot, a keresztény könnyűzene népszerű dalai mellett ismert magyar szerzemények is elhangzottak, amelyek közös éneklésre adtak lehetőséget.

Az esten Holló András kerekesszékes tánctanár tett tanúságot, melynek középpontjában a cselekvő szeretet állt. Személyes történeteivel a hit és az istengyermekség hétköznapi tettekben való megélésére hívta a közönséget.

Holló András még nem volt 40 éves, amikor egy motorbalesetben szegycsonttól lefelé megbénult, aminek következtében kerekesszékbe kényszerült. Küzdelmes időszak következett, hiszen kertészmérnöki és hitoktatói diplomája ellenére addig tánctanárként dolgozott. A baleset után új életcélt talált. Kerekesszékből is hivatásként éli meg a hitoktatást, és előadásokat tart, melyek során őszintén beszél küzdelmeiről és reményéről. Tapasztalatait könyvben is megosztotta, tanúságtételeiben pedig arra mutat rá, hogy a legnagyobb törésben is felfénylik Isten kegyelme és az emberi lélek ereje.

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír

