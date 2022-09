A szinodalitás jegyében ülésezett a Romániai Püspöki Konferencia

A konferencia tagjaként az ülésen részt vett Böcskei László nagyváradi megyéspüspök is, aki kedden este a püspöki palotában fogadta az ország főpásztorait.

A jelenlévők a romániai egyházmegyék pasztorális és adminisztratív kérdéseiről folytattak tárgyalásokat.



A napirenden szereplő témákat a helyi egyházak igényei határozták meg. Több imaalkalomra is sor került, előtérbe helyezve Ukrajna békéjét. A főpásztorok találkozójának kiemelkedő eseményei voltak az Urunk Színeváltozásáról nevezett templomban, a görögkatolikus szeminárium templomában, illetve a Szent Miklós-székesegyházban bemutatott szentmisék, amelyeken papok, hívek és a Iuliu Maniu Görögkatolikus Líceum diákjai is szép számban vettek részt. Virgil Bercea püspöknek, a találkozó házigazdájának jóvoltából a résztvevők több kulturális programon is részt vehettek, illetve a helyi civil hatóságokkal is találkozhattak.

Erős érzelmi töltettel bírt a görögkatolikus püspöki palota felkeresése, amely 2018. augusztus 25-én pusztító tűzvész martaléka lett, mely tragédia a helyi főpásztort és a város egész közösségét is mélyen megrázta. Majd a főpásztorok a közelmúltban felújított nagyváradi római katolikus püspöki palotát látogatták meg .

Az egyházmegyék, bizottságok és a CER intézményeinek beszámolóját követően a tárgyalások érintették a liturgikus élet, az oktatás, az ifjúság, a család, a papság és a megszentelt életet élők közötti együttműködés, valamint a más európai püspöki konferenciákkal és egyházi intézményekkel való kapcsolatok kérdéseit.

A CER tárgyalásainak középpontjában a püspöki szinódus és a szinodalitás témája állt. 2021. október 17-én kezdődött a szinódusi folyamat első szakasza, amely a helyi egyházak meghallgatását és a velük való konzultációt tűzte ki célul. Ez a szakasz 2022 augusztusában ért véget, és a CER el is küldte az országos összefoglalót a szinódus vatikáni főtitkárságának.

Az testület következő ülésére 2023. május 10–12. között Szatmárnémetiben kerül sor, a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye szervezésében. Az évente két alkalommal ülésező Romániai Püspöki Konferenciát az ország római katolikus és görögkatolikus püspökei alkotják, kifejezve az egyházmegyék szoros kapcsolatát, illetve az egységet Szent Péter utódával, Ferenc pápával.

Forrás: Francisc Ungureanu, a CER főtitkára/Bisericacatolica.ro

Fotó: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye; Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír