A szív bölcsessége – Megjelent a piaristák lelkigyakorlatos kézikönyve

A szív bölcsessége címmel jelent meg a piaristák gyakorlati fókuszú kézikönyve.

A rendtartomány iskoláinak együttműködésével, más szerzetesrendek anyagaival, valamint külföldi egyetemek és szakértők által készített gyakorlatokkal kiegészülve megbízható támasza kíván lenni a könyvet kezükbe vevő pedagógusoknak.

„Hogyan jussunk el az önismerettől a közösségig és a spiritualitásig – erre kínálunk választ a tanár kollégáknak” – mondta Valaczka András, a kiadvány felelős szerkesztője.

„A kiadvány valós, kézzelfogható segítséget kíván nyújtani mindazoknak, akik önismereti, közösségépítő vagy lelki témájú foglalkozásokkal segítenék a rájuk bízott diákok fejlődését” – tette hozzá Barlay Vince, a kézikönyvet bemutató munkatárs.

A kézikönyv megrendelhető és PDF-formátumban is letölthető a rend honlapjáról.

Forrás és fotó: Piarista Rend Magyar Tartománya

Magyar Kurír