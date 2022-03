A szív bőségéből adni – Menekülteket fogadtak be az esztergomi Boldog Ceferino-plébánián

A helyi karitász munkatársaival együtt sokféle módon segítik a háborús helyzetből érkezett asszonyokat, gyerekeket az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Boldog Ceferino roma missziós plébániáján.

A menekültek közül többen iskoláskorúak, éppen az esztergomi Mindszenty József Katolikus Iskolából érkeznek vissza a tanítás után a missziós központba, ahova befogadták őket a testvéreikkel, az édesanyjukkal és a rokonaikkal együtt.

Az orosz–ukrán háború kitörése óta két hét telt el, ezalatt kialakult egyfajta életrend a Boldog Ceferino roma missziós plébánián,

ugyanakkor a helyi karitász segítségével az esztergomiak a szükségletekre figyelve a segítség új formáit is keresik.

Tóth Lászlótól, a főegyházmegye állandó diakónusától megtudjuk, hogy a missziós központ a helyi karitásszal egy telken helyezkedik el, s jó szomszédokként együttműködnek a jelen helyzetben is. A házban rendszerint továbbképzéseket, lelkigyakorlatokat szerveznek, adott az infrastruktúra 52 fő ellátására.

Amint kitört a háború, Csorba Gábor karitászvezető közvetítésével elkezdték befogadni a menekülteket. Olyan családok kerültek ide a kárpátaljai Szernyéről, amelyek családfői egy budapesti építőipari cégnél dolgoznak. A sokgyermekes családokat a cég autóival menekítették.

A házban a lelkigyakorlatos vendégszobákban jelenleg harmincnégy embert szállásolnak el, de Tóth László elmondta, még tíz embert várnak, és mások is jönnek.

Esztergomban és környékén munkaerőhiány van, már jelentkeztek cégek, melyek foglalkoztatnák a házban élő felnőtteket. Volt, aki lakhatást ajánlott fel, de a legtöbben élelmiszert, ruhaneműt, játékokat hoznak.

Megmozdult a helyi katolikusság, a cserkészet, s általában a keresztény felekezetek, hatalmas összefogás bontakozott ki a városban. A menekültek ellátását a Katolikus Karitász szervezi.

„Célirányosan is tudunk gyűjteni, akár adott méretű cipőt is, vagy speciális gyógyszert szerzünk be, magzatvédő vitamint a várandós kismamának, aki hat hónapos gyermekét hordozza a szíve alatt. Járt már nálunk a védőnő is, önkéntes gyermekorvos vizsgálta a kicsiket, s kezelte, akit kellett, gyógyszereket állított be a felnőtteknél, s akit lehetett, be is iskoláztunk, tizenegyen már itt járnak iskolába” – összegez az állandó diakónus.

Ferenczy Évával, a Szent Erzsébet Karitász Központ esztergom-bajóti régiós vezetőjével indulunk el, hogy találkozzunk az ungvári járás délnyugati részéről, Szernyéről érkezett menekültekkel. Ő részletezi az elmúlt két hétben a plébánián bekövetkezett „átalakításokat” is: a varrodában halmozták fel a mosószereket, pelenkákat, az udvar hátsó részébe érkeznek a ruhák, játékok, a baba-mama klubból játszóház lett.

A plébánia ebédlőjében két pedagógus éppen „tanulószobát” alakít ki, a gyerekekkel átbeszélik az aznapi tananyagot, ellenőrzik a leckét.

„Tesszük a dolgunkat, ahogy tudjuk, szeretettel – mondja Ferenczy Éva –, egy-egy öleléssel, mosollyal, nevetéssel próbáljuk azt sugallni, hogy jó az Isten, jót ád, s valahogy rendbe jön majd minden. Ahogy szokták mondani, a szív bőségéből szól a száj, ölel a kar.”

Amikor a vendégszobákhoz érünk, elsőként egy idős, fejkendős asszonnyal, Erzsébettel találkozunk, amint szóba elegyedünk vele, szinte azonnal a köszönetét, a háláját szeretné kifejezni mindazoknak, akik befogadták őt és a falubelijeit. Szernyéről érkezett ő is a többiekkel együtt. Mindent köszön a „magyarországiaknak”, de szomorú, mert a menye és az unokái egyelőre Kárpátalján maradtak, telefonon tartja velük a kapcsolatot. Ezt mondja:

Itt biztonságban vagyok, de értük fáj a lelkem.”

A plébániára befogadott menekült fiatalasszonyok házastársai Pesten dolgoznak. Egyikük, Ibolya azt mondja, fogalma sincs mi lesz, haza tudnak-e majd térni. Anyósa és felnőtt gyermekei Szlovákiába mentek, egyedül van itt, csakúgy, mint Erzsi néni. Szívesen dolgozna itt, Esztergomban, már korábban is átjárt Magyarországra idénymunkákra.

„Nagyon megijedtünk, amikor kitört a háború, mindent otthon hagytam, csak néhány személyes holmit hoztam magammal” – teszi hozzá, amikor a két héttel ezelőtt történtekről kérdezem.

Hasonló félelemről beszél Renáta is, karján az egyéves és egy hónapos Dáviddal. Az átélt rémület még látszik a tekintetében, ugyanakkor a túlélésért, a gyermekéért folytatott küzdelem ereje is. Az otthon maradottakról beszél. „Anyukám, apukám, a testvérem a sok gyerekkel, ők mind maradtak.” Miközben átfut az agyamon a miért, már folytatja is: „Nem akartak jönni. A testvérem a férje miatt, akit nem engednek át a határon (hadköteles), nem akarja otthagyni egyedül, sajnálja őt. Az anyukám pedig nem hagyja ott a lányát a sok gyerekkel. Ezért.”

Renáta is telefonon tartja a kapcsolatot a szeretteivel, ahogy Erzsi néni. S hogy mi történik, ha rosszabra fordul a helyzet? Akkor majd az ottmaradottak is minden bizonnyal elindulnak Szernyéről a határ felé.

Anett is a jövőt latolgatja. „Ha elmúlik ez az egész, akkor visszamennénk, addig próbálunk itt meglenni valahogy.” Két gyermekkel jött át, a 11 éves fiával és a 14 éves lányával. „Néhány holmit hoztunk magukkal, nem sok mindent, azt az egy pár cipőt, ami a lábukon van. Barabáson fogadtak minket, ott megaludtunk, azután Nyíregyházára mentünk, s onnan vonattal Pestre, majd ide, Esztergomba. Remélem, hogy hamar vége lesz ennek az egésznek, de lehet, nem lesz ebből semmi. Azt mondják, Kárpátalján egyre rosszabb a helyzet, mindennek felment az ára, munka sincs, semmi nincs. Miből fogunk élni? Lehet, hogy végül itt telepedünk le” – beszél maga elé meredve Anett.

Az udvarról gyerekek nevetése hallatszik, lassan befejezzük a beszélgetést a menekültekkel, azért is, mert nem akarjuk tovább akadályozni Nyúl Józsefné Éva karitászönkéntes munkáját. Ő éppen adatokat egyeztet az asszonyokkal, felméri az orvosi ellátással kapcsolatos igényeket. Sok a teendő, várandós kismama is van az asszonyok közt, s a háborús hírek alapján hosszabb távra kell tervezni itt, a Boldog Ceferinó-plébánián is…

Szerző: Körössy László

Fotó: Fábián Attila

Magyar Kurír