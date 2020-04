A Szükséget Szenvedő Egyház nagy összeggel támogatja a szegények biztonsági hálójának megmaradását

A koronavírus-járvány enyhítésére a Szükséget Szenvedő Egyház nemzetközi segélyszervezet (Aid to the Church in Need, ACN) 5,5 millió dollárt ajánlott fel, hogy a legsérülékenyebb közösségekben szolgáló papok és nővérek folytatni tudják tevékenységüket.

A szervezet kezdeményezése azért is életbevágó, mert a szegényeket szolgáló papok és szerzetesnővérek elvesztették megélhetési forrásaikat. Az ACN segítsége lehetővé teszi, hogy folytathassák pasztorális és szociális szolgálataikat, a szentségek kiszolgáltatását, a hitoktatást, a betegek és idősek gondozását, a szegények támogatását és a fogvatartottak látogatását.

Ezt a széles körű támogatást elsősorban a Közel-Keleten, Közép- és Kelet-Európában, Latin-Amerikában, Ázsiában és Afrikában szolgálatot teljesítőknek szánják.

„Most, amikor a Covid-19-járvány következtében az emberi szenvedés egyre súlyosabb méreteket ölt, még nagyobb szükség van a szociális és lelkigondozásra” – mondta Thomas Heine-Geldern, az ACN ügyvezető elnöke.

Hozzátette, azt szeretnék, hogy az adományozóiknak köszönhető segély „könnyítsen a bátor papok és nővérek terhein, akik a frontvonalban állnak, és elviszik Isten szeretetét és együttérzését szenvedő testvéreinknek. Napjainkban egyre nagyobb szükség van az Úrtól eredő világosságra és reményre”.

A pandémia az egész világot sújtja, a fejlődő országokban élő amúgy is elszegényedett csoportokat pedig különösen nehéz helyzetbe taszítja; sok esetben a helyi egyháztól kapnak csak segítséget, akár szociális, akár egészségügyi téren.

„Ez csak egy csepp a tengerben, ahhoz képest, hogy mennyi mindenre van és lesz szükség, de az Egyház életbevágó szerepet játszik lelki és pasztorális tekintetben a világ legszegényebb keresztény közösségeinek mindennapjaiban, és segítenünk kell megerősíteni azt a biztonsági hálót, amelyet nyújtani tud” – fejtette ki Thomas Heine-Geldern.

Forrás és fotó: Churchinneed.org

Magyar Kurír

(vn)