A szűz neve Mária volt, mert Isten így akarta – Érseki szentmise Búcsúszentlászlón

„A kerület papjai és hívei messziről is összegyűlnek, hogy együtt imádkozzanak az Egyházért, papjaikért, családjaikért – mondta köszöntőjében a főpásztor. – Hisszük, hogy az imádság új látásmódot ad: segít meglátni a lényeget Jézus jelenlétében, és

tanulhatunk a Boldogságos Szűz Máriától, az Ige, a hűség, a csend és a remény asszonyától.”

„Milyen jó, hogy a Mária-kegyhely elérhető számunkra. Milyen jó, hogy bár erőfeszítést kíván ide eljönni, örömmel tesszük meg.

Mária mindig segít: mindig anya, mindig példa, mindig oltalom”

– hangsúlyozta a veszprémi érsek.

Az atyák elmélkedései segítették az elcsendesedést, a hívek énekükkel magasztalták Istent, majd együtt imádkoztak az Oltáriszentség előtt.

A szentmise elején Tódor Szabolcs helyettes esperes-plébános köszöntötte Udvardy György veszprémi érseket, a kerület papjait, a térségből összegyűlt zarándokokat. Háláját fejezte ki, hogy a közösség együtt ünnepelheti a Boldogságos Szűz Mária szent nevét.

A főpásztor XVI. Benedek pápa gondolatát idézte – „Az imádság a remény kapuja” –, majd Ferenc pápa tanítására emlékeztetve hangsúlyozta, hogy az ünnep az egységet fejezi ki: bár különbözőek vagyunk, mégis együtt imádkozunk családokért, papi hivatásokért, fiatalokért, idősekért, a világ békéjéért és mindenki személyes szándékáért.

A veszprémi érsek a szentmise elején rámutatott, hogy a Boldogságos Szűz Mária nevének ünnepe különösen is alkalmat ad arra, hogy a hívek gyermeki lélekkel kérjék a „remény anyjának” közbenjárását.

A remény Krisztusban nyer értelmet,

hiszen Mária mindig Fiára mutat, és Krisztus áldozata az, amely összegyűjti és megerősíti az Egyház közösségét.

Homíliájában a főpásztor az evangélium szavaiból indult ki:

A szűz neve Mária volt.

Ő gyűjtött ma egybe bennünket, rajta keresztül kapcsolódunk Jézus Krisztushoz és az Atyához.” Példát ad ahhoz, hogy hivatásunkat, életünket, kapcsolatainkat méltósággal éljük meg.

Mária élete, bűntől mentes tisztasága és a keresztségben nekünk adott kegyelem mind arra hív, hogy felismerjük és megőrizzük saját életünk méltóságát. „Amikor Máriára tekintünk, mindig feléled bennünk a méltó élet vágya” – fogalmazott Udvardy György.

Milyen nagy ajándék, hogy vannak kegyhelyeink, búcsújáróhelyeink, ahol Máriához fordulhatunk oltalomért – folytatta szentbeszédét az érsek.

A Szűzanya közelsége megóv az elkeseredéstől és a hitünk elhanyagolásától, és segít, hogy a mindennapokban is a hit szépségét őrizzük.

Mária meghallja gyengeségeinket, fájdalmainkat, és ahhoz viszi, aki egyedül képes segíteni rajtunk: Jézus Krisztushoz, az Atyához. A Szűzanya kéréseinket, imádságainkat Krisztus elé tárja, és arra tanít, hogy a keresztségben kapott méltóságunkat hűséggel és bátorsággal éljük meg – emelte ki Udvardy György érsek. „Mária az életet tárja elénk – a méltóságban, az oltalomban és a közbenjárásban.

A szűz neve Mária volt, mert Isten így akarta.

Biztosak lehetünk az ő segítségében, példájában és anyai oltalmában” – emelte ki a főpásztor.

„Mindenható, örök Isten: híveid szívből örvendeznek a Boldogságos Szűz Mária nevének és oltalmának. Hathatós közbenjárására engedd, hogy minden gonosztól megmeneküljünk a földön, és örökké tartó boldogságra jussunk a mennyben” – fohászkodott szentbeszéde végén Udvardy György érsek.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye



Magyar Kurír