A Szűzanya nem hagyja el gyermekeit – Júniusi elsőszombati Mária-köszöntő Csíksomlyón

A borongós, esős időjárás sem szegte a zarándokok kedvét: a kegyhelyre ezúttal is hívek ezrei zarándokoltak.

Az imaórák ezúttal is délután négy órakor kezdődtek. Az elsőt a gyimesi hívek vezették, majd a csíkszentgyörgy-csíkbánkfalvai egyházközség hívei tartották az áhítatot.

A 18 órakor kezdődő szentmise prédikációjában Timár Sándor Asztrik ferences szerzetes, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója úgy fogalmazott: az elsőszombat mindig különleges nap a Szűzanya tisztelőinek életében. Olyan nap, amikor eljövünk égi édesanyánkhoz, hogy vele együtt szemléljük Jézus Krisztust, és hogy az ő anyai szeretetében erősödjünk meg hitünkben. Hozzátette: különösen megható Csíksomlyón összegyűlni, ahol évszázadok óta annyi magyar lélek talált vigasztalást, reményt és erőt a Boldogságos Szűz Mária oltalma alatt. Megjegyezte: e szent hely tanúsítja, hogy népünk történelmének legnehezebb óráiban sem maradt magára. A Szűzanya mindig összegyűjtötte gyermekeit, ahogyan ma is összegyűjt bennünket.

A mai elsőszombaton különösen is meghalljuk Mária kérését: „Tegyétek meg, amit Fiam mond nektek.”

Ez a mondat az egész keresztény élet összefoglalása. Mária nem önmagára akarja irányítani a figyelmet, hanem Jézusra. Nem magához köt, hanem Jézus Krisztushoz vezet bennünket.

Ahogyan a kánai menyegzőn észrevette az emberek szükségét, úgy látja ma is a mi gondjainkat, fájdalmainkat, családi nehézségeinket, betegségeinket és bizonytalanságainkat. Korunk embere sokszor elveszettnek érzi magát, zaj vesz körül bennünket, és gyakran nehéz meghallani az Isten szavát. Mária azonban a csend asszonya: szívében őrizte és fontolgatta Isten igéjét. Arra tanít minket, hogy a hit nem csupán érzelem, hanem bizalom. Nem csupán vallásos szokás, hanem teljes ráhagyatkozás Isten akaratára, és

az elsőszombati ájtatosság lényege is ez: engesztelni, szeretni és közelebb kerülni Jézushoz Mária által.

Amikor a rózsafüzért imádkozzuk, szentáldozáshoz járulunk, elmélkedünk Jézus Krisztus titkairól, akkor valójában a Szűzanya iskolájába lépünk be. Ő tanít bennünket imádkozni, remélni és kitartani – mondta Asztrik testvér.

Nekünk, magyaroknak különös kapcsolatunk van a Szűzanyával. Első szent királyunk országunkat és népünket az ő oltalmába ajánlotta, és azóta nemzedékek hosszú sora fordult hozzá bizalommal. Itt, Csíksomlyón is újra és újra megtapasztaljuk, hogy a Szűzanya nem hagyja el gyermekeit. Ma ezért ne csak kérni jöjjünk hozzá. Köszönjük meg neki mindazt a jót, amit az életünkben kaptunk. Köszönjük meg a hit ajándékát, köszönjük meg családjainkat, közösségeinket, köszönjük meg a megmaradás kegyelmét és azt a reményt, amely a legnehezebb időkön is átsegít bennünket. Imádkozzunk különösen a családokért, a fiatalokért, az idősekért, a betegekért és egész népünkért. Kérjük, hogy Mária anyai oltalma alatt növekedjünk hitben, szeretetben és egységben – hangsúlyozta az ünnep szónoka, aki arra is kérte a zarándokokat, hogy amikor feltekintenek a Szűzanya kegyszobrára, engedjék, hogy szívükben megszülessen ugyanaz a bizalom, amely évszázadokon át Csíksomlyóra vezette a zarándokokat.

Édesanyánk, vezess minket Jézushoz! Taníts bennünket hűségre, alázatra és szeretetre. Fogd a kezünket életünk útján, hogy egykor veled együtt dicsőíthessük Istent az örök hazában – zárta prédikációját Timár Sándor Asztrik.

A szentmise után a csíkszentgyörgy-csíkbánkfalvai egyházközség hívei vezetésével a világosság olvasóját imádkozták a zarándokok. A szolgálatot vállaló híveket elkísérte Pál-Vilmos Barna alcsíki főesperes-plébános és Mihály András segédlelkész is. Az esős időjárás miatt a gyertyás körmenetet ezúttal a kegytemplomban tartották.

Az elsőszombati Mária-köszöntőt a Mária Rádió, a Mária TV és a kegyhely YouTube-csatornája élőben közvetítette. A következő Mária-köszöntő július 4-én lesz. Azt megelőzően, július 2-án, Sarlós Boldogasszony ünnepén a kegytemplom búcsújára várják a híveket a kegyhely őrzői.

Szöveg: Biró István ferences sajtóreferens

Fotó: Erdélyi Ferencesek

Videó: Csíksomlyó Élő

Forrás: Romkat.ro

Magyar Kurír