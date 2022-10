A tartalékos katonákért imádkoztak a tábori püspökök Szentendrén

„Szomszédunkban sajnos hónapok óta háború dúl, és az illegális migráció is egyre erőteljesebb határainknál. Ez a helyzet ráirányította a figyelmet a honvédségre. (…) Hiába vagyunk elkötelezett NATO-tagok, nem hagyatkozhatunk csak a szövetségre. (…) A honvédelem nemzeti ügy” – emelte ki beszédében Zsiga Tamás, a Honvédelmi Minisztérium humánpolitikáért felelős helyettes államtitkára. Hangsúlyozta: szükség van hazafias elköteleződésre és olyan önkéntes tartalékosokra, akik a civil foglalkozásuk megtartása vagy felsőfokú tanulmányaik mellett támogatják a honvédelem ügyét.

Az állománygyűlésen Baráth István vezérőrnagy, a Magyar Honvédség Tartalékképző és Támogató Parancsnokság parancsnoka, valamint Széles Ernő nyugállományú dandártábornok, a Magyar Tartalékosok Szövetségének elnöke köszöntötte a katonákat, majd a katolikus és protestáns tábori püspök mondott imát az állományért.

Jákob János dandártábornok imájában a szülőföld Istentől kapott drága örökségéről szólt, amelyért történelmünk hősei, neves és névtelen honvédők hosszú sora hozott önkéntesen nagy áldozatot. „Ők nemcsak megtanulták, hanem megélték a hon szeretetéről írt Vörösmarty-szavakat: »Tűrj érte mindent, ami bánt, kínt, szégyent és halált; de el ne szenvedd, el ne tűrd véred gyalázatát.«

Hála van a szívünkben azért, hogy ma is sokan gondolkodunk így. Országunk, népünk megmaradását szent feladatunknak tekintjük, eskütételünkben megvallottuk: életünk árán is megvédjük ezt. Ma, amikor a tartalékos honvédek napján itt együtt ünnepelünk, akkor ezt a nemes szolgálatot ma is hűen vállalókat éltetjük.”

Berta Tibor imáját a tartalékos katonákért teljes terjedelemben közreadjuk:

Fölséges Isten, ragyogd be szívünk sötétségét, és adj nekünk igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet, érzéket és értelmet, hogy megtegyük a te szent és igaz parancsodat.

Mindenható Isten, Seregek Ura, kinek parancsa mindenhol érvényesül, és akinek szeretete örökkévaló! Add, hogy Magyar Honvédség Tartalékképző és Támogató Parancsnokság és alárendelt katonai szervezeteinek katonái, igaz szívvel és tiszta lelkiismerettel szolgáljanak Téged és Hazánkat! Adj nekik igaz hitet! Kérünk tedd hűségessé őket családjaikhoz, szeretteikhez és katonai hivatásukhoz. Adj nekik bátorságot és igaz erőt!

Add, hogy mindig érezhessék jelenlétedet, és teljesíthessék akaratodat! Segítsd őket, hogy erős szívvel és derűs lélekkel fogadják a rájuk mért felelősséget! Add, hogy egységben legyenek azokkal, akikkel együtt élnek és dolgoznak, s eleget tudjanak tenni azoknak feladatoknak, amelyeket szeretett Hazánk bízott rájuk! Naponta viselt egyenruhájuk emlékeztesse őket régi katonai hagyományainkra! Vezesd őket igazságod fényével, hogy legyen előttük mindig példa Kafarnaum és a Golgota századosainak hite, akik megvallották a világ előtt Isten voltodat!

Mennyei Atyánk, te teremtettél bennünket, és jóságodban kijelölted életünk útját is, hogy azon járva érjük el örök üdvösséget. Te leromboltad az ellenségeskedés elválasztó falát, és békességet ajándékoztál az emberi nemzetségnek, ajándékozz most is békét a világnak. Ültesd el bennünk a Te félelmedet, erősítsd meg egymás iránti szeretetüket, olts ki minden viszályt, végy el minden kísértésből fakadó ellentétet!

Adj békét családjainknak, Hazánknak! Adj Uram igazságosságot igaztalan és kegyetlen világunkban, és szeretetet, hisz Te magad vagy a szeretet, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.

Az ünnepi állománygyűlés elismerések átadása után a Szentendre Helyőrségi Zenekar műsorával zárult.

