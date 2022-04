A Temes megyei Lugos római katolikus plébániája is segít az Ukrajnából menekülőknek

„...a nagyböjti vasárnapokon arra buzdítjuk a híveket, hogy amikor a szentmisékre jönnek, hozzanak magukkal tartós élelmiszereket, amiket összegyűjtünk, majd szétosztunk az egyházközségünkben és a városunkban élő, leginkább rászoruló embertársaink között. Az idei nagyböjt első vasárnapján is megkezdtük ezt az akciót, egészen addig, amíg a közelünkben ki nem tört a háború, és menekültek érkeztek városunkba, illetve a környező falvakba. Az új helyzetben tehát arra kértem a híveket, hogy ajánlják fel ezeket az élelmiszer-adományokat mindazoknak a testvéreinknek, akiknek a háború elől úgy kellett elmenekülniük otthonaikból, hogy szinte semmit sem hozhattak magukkal. (...) húsvétig az összegyűlt élelmiszert a leginkább rászoruló menekülteknek adjuk – ismertette Dumitresc Mihail-Titi.

Kapcsolatban vagyunk a többi vallásfelekezet lelkipásztoraival, és főleg az ukrán esperessel, aki menekülteket is befogadott (...) az élelmiszerek a helyi ukrán szervezet központjába kerülnek; egy részüket közvetlenül Ukrajnába szállítják, másik részét pedig napi szükségletek szerint osztják szét. (...)

A Lugosra érkezők egyelőre nem szeretnének itt letelepedni, hanem néhány nap múlva folytatják útjukat a nyugati országok felé. Valószínűleg nekik több lehetőségük van erre, és tudják is, hogyan jussanak el oda. Azonban ha a háború folytatódik, olyan menekültek is fognak érkezni, akiknek nincs más választásuk, mint megmenteni az életüket a pusztulástól. Ezért az ukrán esperes átnyújtott nekünk egy listát azokról a gyógyszerekről, amelyeket esetleg be lehet szerezni egy csernyivci kórház számára – mondta a plébános.

Mindannyiunk belátására, gondoskodására és emberszeretetére szükség van”

– hangsúlyozta Dumitresc Mihail-Titi.

Kitért arra is, hogy a plébánia egyik filiájában, Vecseházán az egyházmegyei karitászszervezettel együtt szálláslehetőségeket alakítottak ki a menekülteknek, akik ott nyolc szobában találhatnak átmeneti otthonra. Felújították a fürdőszobákat, a konyhát, a fűtést, ágyneműt biztosítottak, a szobákat pedig kifestették, kitakarították, hogy az érkezőknek olyan helyet biztosítsanak, ahol megpihenhetnek vagy valamilyen módon folytathatják az életüket.

A csernyivci kórház számára szükséges gyógyszerek listája ITT olvasható.

Forrás: Thabitta Kozilek/Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

Fotó: gerhardus.ro



Magyar Kurír