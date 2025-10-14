A templom és az iskola szövetsége – Lelkipásztori értekezletet tartottak Egerben

Lóczi Tamás, az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának elnöke előadásában a tanév mottójáról beszélt. Rámutatott, hogy a remény zarándokaként a lelkipásztorok nemcsak a diákokhoz kaptak meghívást, hanem a diákokon keresztül el tudják érni a családokat is és a tantestület tagjai számára is a remény közvetítőjeként jelennek meg.

Krisztus szeretete lehajlott hozzánk, hogy bele tudjunk kapaszkodni a keresztbe. Az Egyház, a lelkipásztor, Krisztus szeretetének közvetítője hatalmas erőforrás lehet a diákok, a pedagógusok és a családok számára. Beszélt a világban és a hitben megmutatkozó reményről. Fontos, hogy megjelenjen az iskola éves munkatervében, a tanév menetében, a munkaközösségben, nemcsak a hittan vagy a történelem órákon, hanem akár zarándoklatok szervezésében, lelkinapok témájában. Kérdésként fogalmazta meg, hogy vajon készen állnak-e a papok, hitoktatók arra, hogy válaszokat adjanak azoknak, akik a reménytelenségben fordulnak hozzájuk.

Szűts Zoltán dékán, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Pedagógiai Kar Oktatási és Innovációs tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára a mesterséges intelligencia jelentőségéről szólva kiemelte, hogy életünk szinte minden pillanatában használjuk, zenék, videók keresésénél, autó navigációs rendszere beszél hozzánk, egy weboldalon a ChatGPT kérdez. Fontos, hogy validáljuk a kapott információkat. A mesterséges intelligencia képes az emberi intelligenciát és gondolkodást utánozni, nagy nyelvi modelleket használ, jó válaszokat ad, de nem gondolkodik.

Az MI nem tud empátiával fordulni az emberekhez, nem lesz fáradt, mindig tud figyelni, nem tud új problémát kitalálni, nem tud példaképpé válni, oktatási módszertant kiválasztani, nem tud igazságot keresni, álmodni, nem kreatív, nem tud hinni. Ha rosszul használjuk, akkor el fog tűnni a kíváncsiságunk, ismeretlen információk rengetegében fogunk járni, készen fogjuk kapni a tudást. Az MI korlátjai, kihívásai között kiemelte a megértés hiányát, a megbízhatóság problémáját, a torzításokat, a hamis információk generálását, ezért fontos, hogy tudatosítsuk, hogy egy géppel van dolgunk, aminek nincs lelke, és járjunk utána a kapott információknak. A legfontosabb, hogy ne engedjük, hogy a technológia kiváltsa az embert. Az iskolákban támogató és kiegészítő módon kell használni, ami nem helyettesíti az emberi kapcsolatokat és a személyes pedagógiai munkát.

Németh Zoltán, az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának főigazgatója és Köböl Zsolt főigazgató-helyettes az aktuális feladatokat, programokat és jogszabályi változásokat ismertették, valamint szóltak az új óvodák és iskolák építéséről.

Az értekezlet végén Ternyák Csaba egri érsek arról beszélt, hogy a lelkipásztorkodás súlypontját érdemes az iskolákra helyezni, hiszen az Egyház így tud legtöbbet tenni a templom és az iskola szövetségéért. Számos lehetőség van, hogy a reményt bevigyük az iskolákba, de valamennyi programnak az a célja, hogy a gyerekeket elvezessük Jézus Krisztushoz – zárta gondolatait a főpásztor.

Szöveg: Pap Ildikó

Fotó: Szent István Televízió

Forrás: Egri Főegyházmegye

Magyar Kurír