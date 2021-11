A templomfestést mint egy imát felajánlani – Megújul a nyíregyházi görögkatolikus székesegyház

Az alapozó szakasz után immár a falfestés következik. A kétszintes belső állvány alatt még tartanak szertartásokat, s az imádságos légkörben a mennyezet falfestései lassan formát öltenek.

Seres Tamás festő-restaurátor művész munkája nem ismeretlen a Szent Miklós-székesegyházban: a monumentális képfal ikonjait is ő festette az elmúlt évtizedben, több éven keresztül. Az akkori és a most elindult munka különös találkozás felé halad az életművön belül.

Három hete „költözött” át műhelye közvetlenül a templom mennyezete alá, ahol már elkezdődtek a próbafestések. Beszélgetésünk során a művész teljes képet ad arról, hol tart most a folyamat, milyen technikával és anyagokkal dolgozik.

Mivel a festés során a hagyományos freskófestéshez képest egy száraz felületre fölvitt szilikátfestékkel festi a képeket, speciális fogadófelületet készítettek elő: ásványi vakolatot vittek föl legelőször a falakra. Erre a tojáshéj-fehér alapra kerülnek a vázlatok kontúrjai szénnel.

Majd a színek következnek a nagyobb felületektől a részletekig haladva. A bizánci hagyományban megszokott módon a figurális ábrázolások háttere a kék lesz.

Seres Tamás az elkészített tervek alapján a figurális ábrázolásról is beszél: a központi négyezeti tér fölötti boltozatban a mennybemenetel, az oldalsó karzatok fölött az úrszínváltozás, a vízkereszt és az Istenszülő mennybemenetelének ikonográfiája jelenik majd meg, de magyar szentek és modernkori vértanúk-szentek is helyet kapnak a boltívekben, lejjebb pedig a dodekaorton tizenkét legnagyobb ünnepe mellett Krisztus életének további jelenetei is formát öltenek idővel a templom falain.

A gazdag képi és színvilág nagy változást hoz majd a székesegyház korábbi állapotához képest, s ehhez a színes üvegablakok is hozzáteszik a magukét. A szilikátfesték nagyon tartós – a technika és anyagok megválasztásáról és használatáról, a részecskék fizikai-kémiai működéséről szintén részletesen beszámolt a festő.

A székesegyház festésén az elkövetkező hetektől hat-hét ember dolgozik majd folyamatosan. Egyelőre ketten, Seres Tamás és Vajda Mihály diakónus végzik a munkát, minden napot imádsággal kezdve.

„Nagy kihívás ez számomra, természetesen megtiszteltetés is, és emellett nagy teher is: nagyon nagy a felület és a feladat. De úgy fogom fel, hogy ez egyfajta szolgálat. Az az érzés kerít hatalmába, hogy ez egyfajta el- és visszavonultság, egy »belső szerzetesség«. Nem tudok mást tenni, akár egy imát felajánlani. A saját határaimat feszegetem. Ráadásul a falfestésnél sokszor improvizálni kell, különösen a boltívekben. Itt valóban a helyszínen születik meg az alkotás, s ez folyamatos »dasein«-t, ottlétet kíván” – fogalmazott a művész.

