A teológia mindenkié – Nyílt napot tart a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola

Hazai – 2025. november 2., vasárnap | 18:28
A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola (PPHF) nyílt napra várja leendő hallgatóit november 12-én.

Az érdeklődők egy napra már most a főiskola hallgatóivá válhatnak: az izgalmas előadásokon túl megismerkedhetnek az intézmény oktatóival, találkozhatnak a hallgatókkal, bekapcsolódhatnak a napi zenés imádságba, tájékozódhatnak a Pécsi Egyetemi Lelkészség programjairól, valamint bepillantást nyerhetnek a XXIII. János Szakkollégium mindennapjaiba is.

A nyílt nap programja:

10:00–10:30 felvételi és intézményi tájékoztató

10:30–11:30 nyílt előadások (Horváthné Vertike Andrea: Lelki egészség a mindennapokban, Dr. Tiringer Aranka: Lehet-e megfejteni az álmokat?)

12:00–13:00 élő könyvtár, teaház

13:00–14:00 koncert: Afroamerikai spirituálék

14:00–15:00 szakkollégiumi betekintő

