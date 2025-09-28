Ferenc pápa a pápai tanítóhivatal szintjére emelte a teremtésvédelem kérdését. Dicsérjétek Istent (Laudate Deum) kezdetű, 2023-as apostoli levelének már a címe is az istendicséret gyógyító szemléletére hív meg bennünket, „mert az az ember, aki Isten helyét akarja elfoglalni, a legnagyobb veszélyt jelenti önmagára” (LD 73).

A Teremtőt dicsérő imádság elválaszthatatlan attól a meggyőződéstől, hogy „az emberi élet érthetetlen és fenntarthatatlan a többi teremtmény nélkül” (LD 67).

A teremtésvédelem keresztény kultúrájának előmozdítását a Laudato Si’ Mozgalom megannyi tevékenysége támogatja. Ezek között kifejezetten imádságos kezdeményezés a teremtés hónapja, amely minden év szeptember elsejétől Assisi Szent Ferenc október 4-i ünnepéig tart. A mozgalom erre több imakönyvet és minden évben – az ökumenikus egységhétéhez hasonló – segédanyagokat készít. Idén Izajás próféta egyik jövendölése (Iz 32,14–18) alapján a teremtéssel megélt béke került a fókuszba. Létezik egy világszintű szemlélődő imalánc is (Creation Care Prayer Network), amihez bárki csatlakozhat a saját felajánlásával.

XIV. Leó pápa nyáron közzétett egy kiegészítést a Római misekönyvhöz, amelynek három misekönyörgésével a teremtés védelméért (pro custodia creationis) imádkozhatunk, ahogyan azt ő maga tette július 9-én Castel Gandolfóban, a pápai rezidencia kertjében, egy szabadtéri szentmisén.

A kezdőkönyörgés az Atyát úgy szólítja meg, mint aki Krisztusban, minden teremtmény elsőszülöttjében hívta létre a világot, és arra kéri, hogy az éltető lehelet Szentlelkéhez hűségesen szeretettel megőrizzük, amit keze megalkotott.

A felajánlási könyörgés a teremtés átfogó teológiáját sűríti magába: arra kéri az Atyát, hogy a föld termését és emberi munkánk gyümölcsét elfogadva tegye teljessé azokban keze alkotását, hogy a Szentlélek által az örök élet ételévé és italává váljanak.

Az áldozás utáni könyörgésben azért imádkozunk, hogy az egység szentsége növelje közösségünket Istennel és testvéreinkkel, hogy új eget és új földet várva harmóniában élhessünk minden teremtménnyel.

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír