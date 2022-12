A termékenység titkos kódja – Cikluskövetés-oktatók szakmai napja a fővárosban

A rendezvény elején mind a négy cikluskövetési módszer (FEMM Health, Creighton, Sensiplan, Billings) képviselői beszámoltak az elmúlt év történéseiről.

Tornai Ildikó, a Billings-módszer képviselője elmondta: idén 21 új oktatónak sikerült elvégeznie a képzést, így ma Magyarország 22 településén jelen vannak. A jövőre hetvenéves módszer tiszteletére szakmai konferenciát szerveznek Rómába, amelynek hazánkat képviselő résztvevői is lesznek.

A FEMM Health képviselője, Kovács Ágnes Ilona kiemelte: az elmúlt évben jelentős előrelépés történt a képzés magyarországi életében, hiszen több anyagot is sikerült lefordítani és elérhetővé tenni a képzésben részt vevő 15 új oktató és a módszert tanulni kívánó nők számára.

Tirczka Zsófia és Déri Éva a Sensiplan-módszer magyarországi képviselőiként örömmel jelentették be, hogy megkapták az engedélyt, és az idei évtől már Kecskeméten lehet a Sensiplan hazai központja.

Carreno Bea, a Creighton-módszer elmúlt egy évéről elmondta: a NaPro-s orvosok és oktatók legfőbb fókusza a meddőséggel küszködő párokkal való konzultáció volt, számos szép sikertörténettel találkoztak az év során. A közelmúltban történt az egyesület vezetőségének tisztújítása is, ahol további két évre kapott megbízatást az elnökség.

A jelenlévőket Vajda Norbert, a Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatója is köszöntötte. Elmondta: azzal, hogy a szeretetszolgálat a cikluskövetés-program mögé állt, stabilitást, szervezettséget és hátteret tudott biztosítani, így pedig nem csupán az egyes nőknek, hanem rajtuk keresztül családoknak is tudtak segíteni. „Ez az a háttér, amely láttat és elérhetővé teszi a programot” – fogalmazott a főigazgató. Hozzátette: a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia számára is kiemelten fontos, hogy minden egyházmegyében legyen cikluskövetést oktató szakember, aki segíti a hozzá forduló párokat.

Cikluskövetéses görbék haszna a szülészet-nőgyógyászati gyakorlatban címmel tartott előadást Kovács Zoltán szülész-nőgygyógyász, aki orvosként végezte el a FEMM Health és Creighton-módszer cikluskövetési-oktatói, illetve az orvosok számára kidolgozott képzési programokat; az ott tanultakat a rendelésén is használja.

Az előadó három esetet mutatott be a közönségnek. Mindhárom páciens gyermekre vágyott, és orvosi segítséget kért. Más vizsgálatok mellett a hozott cikluskövetési görbék elemzésének segítségével a szakorvos diagnózist tudott felállítani, majd miután helyreállította páciensei egészségét, természetesen jöhetett létre várandósság.

Makkné Kende Adrienn Szexualitásunk ajándéka egy cikluskövetés-oktató szemével címmel tartott előadást, Szent II. János Pál pápa A test teológiája tanítása nyomán.

Keresztes Ilona kommunikációs tréninget tartott a résztvevők számára, felkészítve őket arra, ha nagyobb nyilvánosság előtt kell megszólalniuk.

A délután folyamán lehetőség volt kérdéseket feltenni a NaProTechnológiában, FEMM Health illetve NeoFertilityben jártas orvosoknak, akik a legjobb tudásuk és tapasztalatuk szerint segítették az oktatókat.

Ma Magyarországon a cikluskövetés-program – a nők és a családok támogatásának ezen összefogása – hiánypótló kezdeményezés. A különböző módszerek – a FEMM Health, a Creighton-, a Sensiplan- és a Billings-módszer – úgy segítenek a nőknek, házaspároknak, családoknak, hogy közben figyelembe veszik a nők szervezetének egyedi és különleges működését. Fontos tudatosítani a társadalomban és az egészségügyben dolgozók körében is, hogy e módszerek arra irányulnak, hogy a nők képesek legyenek a saját testük működésének felismerésére, a tünetek rögzítésére. Ezzel pedig elősegítik a diagnosztizálást, és az esetlegesen szükséges kezelések előmozdítását is.

Forrás: Katolikus Szeretetszolgálat



Fotó: cikluskövetés.hu



Magyar Kurír