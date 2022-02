Az ütemterv szerint halad a győri Prohászka-iskola felújítása

Az egyik megújuló emeleti tanteremben tartott rövid sajtótájékoztatón Veres András megyéspüspök elmondta: a belső munkálatok folynak a gimnázium épületében. A tervek szerint a nyáron be is fejeződik ennek a résznek a kivitelezése. Ez azért fontos, mert a Széchenyi István Egyetemtől bérelt közeli épületben ősztől az első négy évfolyam diákjai tanulnának, és így az alsó tagozat épületrészének felújítása is megkezdődhetne. A kivitelező jó minőségben végzi a munkáját, ez nagy biztonságot ad.

Simon Róbert Balázs, a térség országgyűlési képviselője ismertette: a beruházást a magyar kormány 4,6 milliárd forinttal támogatta. Ez az összeg az új óvoda építését, a meglévő épületek átalakítását, felújítását és az új sportcsarnok létesítését is fedezi. Győr egyik jellemzője, hogy iskolaváros, és ebben nagy szerepet töltenek be az egyházi iskolák is.

Győr városa nemcsak gazdasági szempontból jelentős Magyarországon, de legalább olyan fontos szerepet tölt be mint egyházi központ – fogalmazott Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, aki felidézte: az elmúlt években Veres András irányításával templomok, közösségi terek tucatjait újították fel, ugyanakkor nagy hangsúlyt fektetnek ebben az egyházmegyében is a köznevelési intézmények megújítására. Több iskola rekonstrukciója már befejeződött, új óvodák épültek. Az államtitkár kiemelte: az egyházi oktatási intézményekbe állandó a túljelentkezés. Az elmúlt 12 évben megkétszereződött hazánkban az egyházi iskolákba, óvodákba járók száma. Ezt az igényt felismerve fejleszti intézményeit a Győri Egyházmegye is együttműködve a kormánnyal. A diákok, szülők és pedagógusok mellett az ország gazdaságának újraindítását is szolgálják ezek a beruházások. Az államtitkár megköszönte a kivitelezők munkáját is.

