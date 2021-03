A V4 Shakespeare-je – Színházi előadásokkal kísért szimpóziumot rendez a Pázmány

Az angol nyelvű szimpózium címe Shakespeare in Central Europe after 1989: common heritage and regional identity, melynek keretében cseh, szlovák, lengyel és magyar Shakespeare-kutatók, illetve színháztörténettel, színházelmélettel foglalkozó szakemberek találkoznak.

A konferencia és a kutatás fókusza annak vizsgálata, hogy a posztkommunista országok Shakespeare-recepciójában hogyan tükröződnek a régió sajátosságai, társadalma, közösségi attitűdjei, történelemfelfogása.

Az eseményen mutatkozik be a V4-es projekt egyik gyümölcse, a Theatralia című színháztörténeti, színházelméleti folyóirat különszáma is. Neves külföldi szakértők gondolatébresztő előadással kezdeményeznek beszélgetést a különszám szerzőivel, majd az online résztvevőket is megszólítják.

Különlegesség, hogy az érdeklődők a két nap alatt két online színházi darabot is megnézhetnek élőben, az egyik Shakespeare A vihar című darabja, amelyet a Budapest Bábszínház előadásában, Szikszai Rémusz rendezésében láthatnak. A másik darab, amelyet online közvetítenek, Enyedi Éva műve, a Lear halála lesz Keszég László rendezésében a Miskolci Nemzeti Színháztól.

A szimpózium programja ITT olvasható, a bemutatandó Theatralia különszámot ITT találhatják meg, a V4-es projektről ITT olvashatnak bővebben.

Forrás és fotó: PPKE BTK

Magyar Kurír