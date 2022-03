A Váci Egyházmegyei Karitász is mindent megtesz a menekülők megsegítése érdekében

Marton Zsolt püspök elmondta, hogy a Karitász a Szentírásból ismert irgalmas szamaritánus példáját követve segít a rászorulóknak ott, ahol szükség van a támogatásra – most az orosz–ukrán háborús konfliktus menekültjeinek ellátásába kapcsolódnak be. A Váci Egyházmegye főpásztora köszönetet mondott minden karitászönkéntesnek és -munkatársnak; hangsúlyozta, hogy az alapvető szükségletek ellátásán kívül nagyon fontos, hogy a menekültek szeretettel és vigasztalással is találkozzanak.

Kovács Gábor egyházmegyei karitászigazgató elmondta, hogy a Karitász – önkéntesein, támogatóin keresztül – három irányú segítséget tud nyújtani e váratlan és súlyos humanitárius katasztrófahelyzetben:

Természetbeni és pénzbeli adományokat gyűjtenek – tisztálkodószereket, tisztítószereket, pelenkát, tartós és gyorsan fogyasztható, nem romlandó élelmiszereket –, amelyeket egyrészt a magyar–ukrán határra szállítanak, másrészt a Váci Egyházmegye területére érkező menekülőknek adnak át igény szerint. A pénzadományokkal a váratlanul felmerülő szükségletekre tudnak reagálni. Eddig ezt elsősorban gyógyszervásárlásra és üzemanyagra fordították, valamint a várhatóan elhúzódó válságban a további logisztikai, ellátási igényeket fogják belőle fedezni. 2,7 millió forint pénzadomány és jelentős mennyiségű adomány – főleg élelmiszer, pelenka, tisztálkodószer – érkezett; folyamatosan érkeznek további felajánlások. Az eddigi adományok jelentős része az ukrajnai határ közelében lévő raktárokba került.

Lakhatási lehetőséget nyújtanak a menekülők számára, akik között legnagyobb számban nők és gyermekek vannak. Sok család ajánlotta fel üres lakását, szobáját a menekülteknek; az egyházmegye vendégházai, lelkigyakorlatos központjai és a plébániák üres épületrészei is fogadnak menekülteket. Március 3-áig körülbelül 250 fő elhelyezéséről gondoskodtak a Váci Egyházmegye karitászönkéntesei, intézményei, plébániái, de ez a szám napról napra növekszik. A hivatalos szálláshelyek kiutalásában az egyházmegye együttműködik az Országos Katasztrófavédelemmel.

Fogadják az önkéntesek jelentkezését, akik a Katolikus Karitász által kijelölt határmenti településekre utaznak, pár napos váltásban, hogy a helyszínen bekapcsolódjanak a 0-24 órás szolgálatba. A Váci Egyházmegyei Karitász a Katolikus Karitász országos központjának koordinációja mellett Barabás településen segíti a határmenti munkát.

Eddig 80 karitászönkéntes jelentkezett a plébániai karitászcsoportokból az egyházmegye területéről, akik közül többen már részt is vettek a barabási szolgálatban. A legnagyobb munka mégis az egyházmegyei plébániai karitászönkéntesei és a plébániai közösségek körében folyik. Itt adományok gyűjtésével, szálláshelyek előkészítésével és a befogadott emberek ellátásával foglalkoznak.

„Sok magánszemély keres fel minket és ajánlja fel segítségét, nagyszerű összefogást tapasztalunk. Egy önkéntes munkatársunk szinte csak a szükségletek és felajánlások koordinálásával foglalkozik – mondta el Kovács Gábor. – Barabáson mindenki a helyén van, a fogadás és ellátás szervezetten és nyugodtan folyik az ország több pontjáról érkezett önkéntesek közreműködésével. Több egyházmegye személyszállító kisbusza áll rendelkezésre a bázison, ahol az önkéntesek ezekkel végzik a menekültek szállítását a határról a település központjába, valamint a záhonyi vasútállomásra. A település polgármestere maga is bekapcsolódik a munkába, a helyi lakosok közül is nagyon sokan segítenek és fogadnak be maguk is menekülteket. A település iskolája raktárbázisként szolgál az érkező adományok számára. A menekültek most már többnyire ukrán nemzetiségűek, akik később az ország belseje felé vagy harmadik ország irányába tervezik a továbbutazást, és szinte kivétel nélkül nők és gyermekek, akik férfi családtagjaikat hátrahagyva vagy éppen már a nyugati országokban vagy Magyarországon dolgozó családtagjaik után keltek útra.”

Az egyházmegyei karitászigazgató megköszönte mindazoknak a segítségét és felajánlását, akik eddig megkeresték őket adománnyal vagy önkéntes munka, lakhatási lehetőség felkínálásával.

A váci karitászközpont munkatársai folyamatosan fogadják a felajánlásokat a caritas@vaciegyhazmegye.hu e-mail-címen, és megpróbálnak minden üzenetre válaszolni. További adományokat magánszemélyektől és cégektől egyaránt az alábbi számlaszámon fogadnak: OTP Bank Zrt. 11784009-22227148. A közleménybe kérik beírni: „ukrajnai menekültek”.

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye



Magyar Kurír