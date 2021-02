A valenciai érsekség műtárgyak eladásával kívánja segíteni a szegényeket

Antonio Cañizares bíboros, Valencia érseke január elején bejelentette, hogy létrehozták a Pauperibus nevű egyházmegyei alapítványt, amelynek révén az egyházmegye műtárgyainak egy részét fogják értékesíteni, hogy a befolyó összegekből támogatni tudják a szegényeket, akiknek a helyzete jelentősen romlott a Spanyolországban különösen pusztító járvány következtében. Az országban mintegy 3 millióan fertőződtek már meg; a halálesetek száma csaknem elérte a 60 ezret.

Az áruba bocsátandó egyházmegyei ingóságok között van mintegy negyven festmény és szobor, köztük valenciai festők művei.

Cañizares érsek ezekről a terveiről már 2020 karácsonyán is szót ejtett, majd lépéseket is tett az egyházmegye. Az érsekség közleménye szerint az alapítvány fogad adományokat is egyházi és világi személyektől, valamint intézményektől is.

A Valenciai Főegyházmegye 2019 októberében indított szinódust a megújulás érdekében, ennek lezárására idén májusban lehet számítani, egyéves csúszást követően.

Antonio Cañizares 2008-ban Toledóból érkezett a Vatikánba, ahol az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció prefektusa lett. Szülőhazája annyira hiányzott neki, hogy a szentszéki szolgálat ideje alatt is havonta hazajárt. 2014-ben nevezte ki Ferenc pápa Valencia érsekévé. 2020-ban betöltötte 75. életévét, és benyújtotta lemondását a pápának.

Forrás és fotó: Archivalencia.org



