A Vatikánban tartott nyári szalézi ifjúsági oratórium középpontjában idén az „óriási álmok” állnak

A nyári szalézi ifjúsági oratórium ötletét, hogy az alkalmazottak 5 és 13 év közötti gyermekei számára kínáljanak öthetes tábori élményt vidám, keresztény légkörben, Ferenc pápa és Vatikán Állam kormányzósága egyaránt támogatta.

Az oratóriumban a programokról a szalézi rend tagjai, a Segítő Szűz Mária Leányai, a Tutto in una festa egyesület animátorai, valamint olyan tizenéves animátorok csapata gondoskodnak, akik szívesen részt vesznek a kisebb gyermekek táboroztatásában.

Az idei év témája az „Óriási álmok” volt, amelyet Roald Dahl A barátságos óriás című gyermekkönyve ihletett. A foglalkozások, játékok során az animátorok a gyermekek álmait helyezik előtérbe, figyelmüket arra irányítva, ahogyan Jézus elkísér ezek sokszor nehéz megvalósítása során. Egyúttal arra biztatják a gyermekeket, hogy kicsit messzebbre tekintsenek, túllépve az élet mindennapi kihívásain.

Bosco Szent János a tökéletes példája egy fiúnak, aki hitt Isten álmában, pap lett, és egész életét a fiataloknak szentelte. A gyerekek az oratórium valamennyi hetében maguk is keresnek egy „óriási álmot”, amelynek megvalósításában Don Bosco a segítségükre lehet, hiszen az ő történetein ma is fiatalok ezrei nőnek fel. Ezek a történetek ugyanis segítenek megérteni, hogy nem kell félni nagy dolgokat tenni, örömet szerezni a nap minden pillanatában, kedvesnek lenni a vereség után is, zseniális ötletekkel előállni, valódi, őszinte barátságokat kötni és játékokon keresztül tanulni.

A Vatikánban a szalézi közösség egyébként 1937 óta van jelen, 1946. április 12. óta kanonizáltan. Azon közösségek közé tartozik, amelyekért közvetlenül a rendfőnök, Don Ángel Fernández Artime felel, de mellette számos, a Szentszék szolgálatában álló rendtársa segíti a munkáját.

A szalézi jelenlét a Vatikánban kiemeli azt az egyházi dimenziót, amely az Egyetemes Egyházhoz való tartozás érzését adja, s amelyben mindenki felajánlja szolgálatát az Egyház javára.

